Казахстан подписал Договор о запрещении ядерного оружия

Став 57 государством-подписантом Договора.

Казахстан подписал Договор о запрещении ядерного оружия
Подписание Договора о запрещении ядерного оружия
Фото: mfa.gov.kz

Представитель Республики Казахстан при ООН подписал Договор о запрещении ядерного оружия, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Казахстана.

"В день 26-й годовщины вступления Казахстана в Организацию Объединенных Наций состоялась официальная церемония подписания Республикой Казахстан Договора о запрещении ядерного оружия. Договор был подписан Постоянным Представителем Казахстана при ООН Кайратом Умаровым", - говорится в сообщении.

Договор о запрещении ядерного оружия принятый 7 июля 2017 при поддержке 122 стран-членов ООН. Этот документ стал итогом двух сессий Конференции ООН, которые состоялись в марте и июне - июле 2017 Нью-Йорке, о переговорах по выработке документа о запрещении ядерного оружия, который ведет к его полному уничтожению.

Казахстан стал 57 государством-подписантом Договора. Документ вступит в силу через 90 дней.

Напомним, ранее Путин объявил об испытаниях новой ракеты с ядерным двигателем.


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