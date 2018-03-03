Казахстан подписал Договор о запрещении ядерного оружия

Став 57 государством-подписантом Договора.

Представитель Республики Казахстан при ООН подписал Договор о запрещении ядерного оружия, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Казахстана.

"В день 26-й годовщины вступления Казахстана в Организацию Объединенных Наций состоялась официальная церемония подписания Республикой Казахстан Договора о запрещении ядерного оружия. Договор был подписан Постоянным Представителем Казахстана при ООН Кайратом Умаровым", - говорится в сообщении.

Договор о запрещении ядерного оружия принятый 7 июля 2017 при поддержке 122 стран-членов ООН . Этот документ стал итогом двух сессий Конференции ООН , которые состоялись в марте и июне - июле 2017 Нью-Йорке, о переговорах по выработке документа о запрещении ядерного оружия, который ведет к его полному уничтожению.

Казахстан стал 57 государством-подписантом Договора. Документ вступит в силу через 90 дней.

Напомним, ранее Путин объявил об испытаниях новой ракеты с ядерным двигателем.