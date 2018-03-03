Полиция задержала 50 человек возле Рады

Следственные действия в палаточном городке связаны с дракой 27 февраля.

Столичная полиция задержала 50 человек возле Верховной Рады во время проведения следственных действий, в рамках которого проводится демонтаж палаточного городка.

"Утром полиция по решению суда должна была проводить следственные действия - осмотр и обыск палаток, о чем сообщили лиц, которые находились на отрезке улицы Грушевского и от Грушевского до обзорной площадки на площади Конституции. В ответ началось сопротивление, зажгли шины, полиция приняла меры для обеспечения следственных действий", - рассказал в эфире 112 канала начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

В результате столкновений пострадали шесть человек из числа протестующих, а также четыре сотрудника полиции.

"Задержаны 50 человек, с ними сейчас работают следователи", - добавил Крищенко. Открыто уголовное производство по статье 345 Уголовного кодекса - сопротивление сотруднику правоохранительных органов.

Крищенко рассказал, что следственные действия проводились в рамках расследования потасовки, которая произошла 27 февраля возле Верховной Рады. Полиция должна была установить личности тех, кто тогда нападал на сотрудников правоохранительных органов, и изъять вещественные доказательства.

Напомним, что в настоящее время полиция проводит демонтаж палаток на улице Грушевского. Палаточный городок сторонников Саакашвили стоял на проезжей части у здания парламента с осени прошлого года.