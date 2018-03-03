Силовики начали демонтировать палаточный городок у Рады
Полиция заявила о проведении следственных действий.
Около 7:00 субботы силовики начали штурм палаточного городка возле Верховной Рады в Киеве.
Корреспондент LB.ua с места события сообщает, что люди в форме без опознавательных знаков и жетонов сносят палатки протестующих. Десятки людей избиты. Их со связанными руками держат на асфальте. Медицинскую помощь предоставлять отказываются.
Силовики отказываются отвечать на вопросы журналистов, делая попытки напасть и на представителей СМИ.
Также в районе палаточного городка находятся люди в военной форме с нашивками "Беркута" с полными магазинами в разгрузке от автомата Калашникова.
Спикер МВД Артем Шевченко сообщил, что полиция проводит следственные действия возле Верховной Рады в рамках расследования нескольких уголовных производств. Во время следственных действий в палаточном городке нашли уже минимум две гранаты.
Напомним, палаточный городок сторонников Саакашвили оставался у здания парламента с осени прошлого года.
27 февраля между правоохранителями и пикетчиками у здания Верховной Рады произошли столкновения после того, как активисты подожгли на площади Конституции шины. Активисты закидывали пытавшихся потушить огонь правоохранителей камнями и снежками, а правоохранители в ответ применили дубинки.
В результате стычки 13 правоохранителей пострадали, девять человек были задержаны.
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