"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки

Донбасс ДНР Донецк

В квазиреспублике обрадовались, что уцелевшее в Мариуполе достанется им.

В так называемой Донецкой народной республике начали обсуждать новость о том, что уцелевшее в разбомбленном роSSийской армией Мариуполе достанется им. Скриншоты обсуждений опубликовал в своем телеграмм-канале спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук.

"В "ДНР" радуются, что из Мариуполя теперь вывезут европейского образца троллейбусы, уцелевшие детские площадки, медицинскую технику и теперь в недореспублике заживут по богатому. "Русский мир" пришел в Украину, чтобы убивать и воровать", - рассказал Братчук.

На скриншотах можно увидеть, что жители "ДНР" очень радуются, что из Мариуполя к ним привезут уцелевшие современные троллейбусы европейского образца, которые собираются перекрасить. Также там обсуждают, что им достанутся детские площадки и медицинское оборудование.

"Хорошая новость. Из Мариуполя удалось перегнать 12 почти новеньких троллейбусов. Они будут перекрашены и маркированы символикой россии. Теперь в ДНР люди будут кататься на троллейбусах европейского образца", - говорится в сообщении видимо местного сообщества.

"Еще приятные новости. В ДНР скоро появятся новые детские площадки, уцелевшие из Мариуполя. Также все госпитали ДНР модернизируются за счет современной медицинской техники из того же Мариуполя", - также написали в этом сообществе.


Галина Струс, politeka.net





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