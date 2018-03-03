Силовики снесли штурмом палаточный городок у Рады

Избитых протестующих со связанными руками держат на асфальте.

Около 7:00 субботы силовики начали штурм палаточного городка возле Верховной Рады в Киеве .

Фото: Макс Требухов

Корреспондент LB.ua с места события сообщает, что люди в форме без опознавательных знаков и жетонов сносят палатки протестующих. Десятки людей избиты. Их со связанными руками держат на асфальте. Медицинскую помощь предоставлять отказываются.

Фото: Макс Требухов

Силовики отказываются отвечать на вопросы журналистов, делая попытки напасть и на представителей СМИ .

Также в районе палаточного городка находятся люди в военной форме с нашивками "Беркута" с полными магазинами в разгрузке от автомата Калашникова.