Силовики снесли штурмом палаточный городок у Рады
Избитых протестующих со связанными руками держат на асфальте.
Около 7:00 субботы силовики начали штурм палаточного городка возле Верховной Рады в Киеве.
Корреспондент LB.ua с места события сообщает, что люди в форме без опознавательных знаков и жетонов сносят палатки протестующих. Десятки людей избиты. Их со связанными руками держат на асфальте. Медицинскую помощь предоставлять отказываются.
Силовики отказываются отвечать на вопросы журналистов, делая попытки напасть и на представителей СМИ.
Также в районе палаточного городка находятся люди в военной форме с нашивками "Беркута" с полными магазинами в разгрузке от автомата Калашникова.
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Политика
03.03.2018 07:52