РФ пробує штурмом просунутись під Краматорськом, бої тривають

Про ситуацію на цьому напрямку йдеться в ранковому зведенні Генштабу, інформує ZN.ua.

РФ пробує штурмом просунутись під Краматорськом, бої тривають
© ZN.UA

Російські війська на Краматорському напрямку здійснили обстріли цивільної інфраструктури в районах самого райцентру, а також Верхньокам’янського та Григорівки. Наразі в районі останньої ворог намагається штурмовими діями просунутись по лінії фронту. Ситуацію в регіоні окреслює в ранковому зведенні Генштаб.

Тим часом на Бахмутському напрямку ворожі обстріли фіксувалися поблизу Зайцевого, Берестового та Клинового. Завдана авіаудару неподалік Спірного.


Оксана Коваль, ZN.ua





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