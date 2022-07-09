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2022-07-09
РФ пробує штурмом просунутись під Краматорськом, бої тривають
Про ситуацію на цьому напрямку йдеться в ранковому зведенні Генштабу, інформує
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Російські війська на Краматорському напрямку здійснили обстріли цивільної інфраструктури в районах самого райцентру, а також Верхньокам’янського та Григорівки. Наразі в районі останньої ворог намагається штурмовими діями просунутись по лінії фронту. Ситуацію в регіоні окреслює в ранковому
Тим часом на Бахмутському напрямку ворожі обстріли фіксувалися поблизу Зайцевого, Берестового та Клинового. Завдана авіаудару неподалік Спірного.
Оксана Коваль, ZN.ua