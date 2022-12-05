У Монголії другий день тривають протести із вимогою відставки уряду

Протести вибухнули у зв’язку із корупційним скандалом стосовно нелегального експорту вугілля в Китай, інформує ZN.ua.

У Монголії другий день тривають протести із вимогою відставки уряду
© unsplash.com/@altai_btrkh

У столиці Монголії Улан-Баторі другий день поспіль відбуваються масові протести у зв’язку з корупційним скандалом навколо експорту вугілля до Китаю, передає «Радіо Свобода».

Люди вийшли протестувати на центральну площу столиці 4 грудня через факти розкрадання вугілля на суму 12.9 мільярда доларів для постачання його до Китаю. Вони вимагають розслідувати крадіжку природних ресурсів та бюджетних грошей, оприлюднити імена причетних та відправити уряд у відставку.

У третьому за чисельністю монгольському місті Дархан також вимагали оголосити імена тих, хто крав вугілля та конфіскувати їхнє майно.

У понеділок протести продовжилися. Протестувальники намагалися штурмувати Палац уряду, а також рушили у бік резиденції прем’єр-міністра, але дорогу до неї перекрили поліцейські. Поранено щонайменше чотирьох силовиків і двох активістів. Влада заявила, що застосує силовий розгін мітингувальників, якщо ті не розійдуться до 22:00 за місцевим часом.

Для з’ясування ситуації про нелегальний продаж вугілля до Китаю монгольське Міністерство економічного розвитку повідомило про порушення десяти кримінальних справ.


Анастасія Дейна, ZN.ua





Интересные новости
"Евакуація" лікарняного обладнання та кулеметні черги біля Пологів: Федоров розповів про ситуацію на Запоріжжі"Евакуація" лікарняного обладнання та кулеметні черги біля Пологів: Федоров розповів про ситуацію на Запоріжжі
П'ять провідних світових видань вимагають зняти звинувачення із засновника Wikileaks Джуліана АссанжаП'ять провідних світових видань вимагають зняти звинувачення із засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа
Глава Єврокомісії: У нас є засоби, щоб змусити Росію заплатити за злочини в УкраїніГлава Єврокомісії: У нас є засоби, щоб змусити Росію заплатити за злочини в Україні
Глава Єврокомісії повідомила про кількість загиблих українських військових, а потім видалила твіт: що не так з гучною заявою Урсули фон дер ЛяєнГлава Єврокомісії повідомила про кількість загиблих українських військових, а потім видалила твіт: що не так з гучною заявою Урсули фон дер Ляєн
ЄС хоче використати заморожені російські активи для фінансування відновлення УкраїниЄС хоче використати заморожені російські активи для фінансування відновлення України
Блок рекламы


Похожие новости
Міноборони Німеччини готує для уряду пропозицію про розміщення систем Patriot в УкраїніМіноборони Німеччини готує для уряду пропозицію про розміщення систем Patriot в Україні
АМКУ рекомендує уряду повернути держконтроль за обігом пальногоАМКУ рекомендує уряду повернути держконтроль за обігом пального
Протести в Китаї: Британський уряд викликав посла КНР «на килим»Протести в Китаї: Британський уряд викликав посла КНР «на килим»
NYT: США зважують, наскільки сильно підтримувати протести в КитаїNYT: США зважують, наскільки сильно підтримувати протести в Китаї
"Розхитують українські регіони": кому вигідні штучні протести через відключення світла"Розхитують українські регіони": кому вигідні штучні протести через відключення світла
Україна продовжує військову операцію в режимі тиші на Кінбурнській косі – ОК "Південь"Україна продовжує військову операцію в режимі тиші на Кінбурнській косі – ОК "Південь"
Російські війська вдруге за день обстріляли Херсон: є влучання у квартируРосійські війська вдруге за день обстріляли Херсон: є влучання у квартиру
Президенту США Джо Байдену виповнюється 80 років і він планує балотуватись на другий термінПрезиденту США Джо Байдену виповнюється 80 років і він планує балотуватись на другий термін
ЗСУ вразили район зосередження російських військ на Кінбурнській косі – ОК “Південь”ЗСУ вразили район зосередження російських військ на Кінбурнській косі – ОК “Південь”
За тиждень Росія завдала по Україні 148 ракетних ударів – ГеншабЗа тиждень Росія завдала по Україні 148 ракетних ударів – Геншаб
Последние новости
Подгружаем последние новости