У Монголії другий день тривають протести із вимогою відставки уряду

У столиці Монголії Улан-Баторі другий день поспіль відбуваються масові протести у зв’язку з корупційним скандалом навколо експорту вугілля до Китаю, передає « Радіо Свобода ».

Люди вийшли протестувати на центральну площу столиці 4 грудня через факти розкрадання вугілля на суму 12.9 мільярда доларів для постачання його до Китаю. Вони вимагають розслідувати крадіжку природних ресурсів та бюджетних грошей, оприлюднити імена причетних та відправити уряд у відставку.

У третьому за чисельністю монгольському місті Дархан також вимагали оголосити імена тих, хто крав вугілля та конфіскувати їхнє майно.

У понеділок протести продовжилися. Протестувальники намагалися штурмувати Палац уряду, а також рушили у бік резиденції прем’єр-міністра, але дорогу до неї перекрили поліцейські. Поранено щонайменше чотирьох силовиків і двох активістів. Влада заявила, що застосує силовий розгін мітингувальників, якщо ті не розійдуться до 22:00 за місцевим часом.

Для з’ясування ситуації про нелегальний продаж вугілля до Китаю монгольське Міністерство економічного розвитку повідомило про порушення десяти кримінальних справ.