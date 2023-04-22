Президент Бразилії Лула у Португалії спробує реабілітуватися за слова про Україну – WP

Пропозиція Лули про «передачу Криму Росії» суперечить позиції ЄС, із яким Бразилія шукає зближення.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, який нещодавно запропонував Україні віддати Росії Крим, приїхав 21 квітня до Португалії, де йому доведеться пояснювати свої слова, повідомляє The Washington Post, інформує ZN.ua .

У президента Бразилії Лули да Сілви «мирні пропозиції» дуже схожі на кремлівські © Ricardo Stuckert/Lula/facebook

Приїзд бразильського президента відбувається на тлі загострення напруженості з Європейським Союзом, після критики Лулою підтримки України в її боротьбі. Його поїздку до Португалії сприймають як можливість відновити певну шкоду, яку завдали його коментарі відносинам між Бразилією та ЄС, сказав у коментарі WP політолог із Фонду Гетуліо Варгаса Гільєрме Касарінс.

«Це може бути важливим кроком для Лули, щоб показати, що він справді бажає прийняти позицію рівноваги або рівновіддаленості між сторонами, залученими в конфлікт, потенційно дозволяючи Бразилії відігравати роль посередника в середньостроковій перспективі», – вважає Касарінс.

Очікується, що під час відвідин Португалії Лула буде наполягати на реалізації угоди між Європейським Союзом і південноамериканським економічним блоком Меркосур. Вона була підписана у 2019 році, але ще не набула чинності, оскільки не всі країни ЄС і Меркосур ратифікували угоду. Португалія є союзником Бразилії в Європейському Союзі і Лула хоче, щоб вона була платформою для захисту позиції Бразилії в контексті цих переговорів.