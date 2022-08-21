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2022-08-21
В ОП заявили, що Росія спробує збільшити кількість обстрілів на День Незалежності
Подоляк попередив, що війська РФ можуть обстріляти Київ, інформує
© depositphotos / palinchak
РФ спробує збільшити кількість обстрілів українських міст на День Незалежності, заявив радник голови офісу президента Михайло Подоляк в
"Росія - це архаїчна держава, і вона прив'язує свої дії до певних дат. Для них це якісь нав'язливі думки. Вони ненавидять нас, тому спробують 23-24 серпня збільшити кількість обстрілів крилатими ракетами низки наших міст. Безумовно, Київ буде в переліку цих міст", - наголосив Подоляк.
Анна Конюченко, ZN.ua