В ОП заявили, що Росія спробує збільшити кількість обстрілів на День Незалежності

Подоляк попередив, що війська РФ можуть обстріляти Київ, інформує ZN.ua.

В ОП заявили, що Росія спробує збільшити кількість обстрілів на День Незалежності
© depositphotos / palinchak

РФ спробує збільшити кількість обстрілів українських міст на День Незалежності, заявив радник голови офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

"Росія - це архаїчна держава, і вона прив'язує свої дії до певних дат. Для них це якісь нав'язливі думки. Вони ненавидять нас, тому спробують 23-24 серпня збільшити кількість обстрілів крилатими ракетами низки наших міст. Безумовно, Київ буде в переліку цих міст", - наголосив Подоляк.


Анна Конюченко, ZN.ua





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