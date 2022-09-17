Україна припинила публічні запити до США про надання винищувачів F-16 і ППО Patriot, але переговори тривають — Politico

Україна перестала публічно просити у США системи ППО Patriot, винищувачі F-16 та безпілотники Gray Eagle, але переговори між сторонами на цю тему не припинилися, пише Politico .

За даним видання, «за лаштунками» не припиняються переговори щодо зброї, яка могла б переломити хід війни. Київ стає мудрішим у своїх запитах.

За словами радників українського уряду, представників Пентагону та керівників оборонної промисловості, обидві сторони обговорюють, чи надсилати ці три види зброї, оскільки розробляються довгострокові угоди про фінансування.

Президент України Володимир Зеленський не був «скромним» у своїх закликах до західних урядів щодо надання зброї, необхідної його країні, щоб дати відсіч російським загарбникам, і вимагав більше артилерії, ракетних установок і високоточної зброї, яку США та західні союзники зрештою надали у великій кількості цього літа.

Але останніми тижнями відбувся перехід від гучних закликів щодо надання ППО та винищувачів до більш тихих переговорів. Цю «кампанію» очолили радники Зеленського в Києві та ключові співрозмовники у Вашингтоні разом із дружньою порадою самої адміністрації президента США Джо Байдена, яка спонукала Київ зосередитись більше на тому, що йому потрібно зараз, аби витіснити російські сили з укоріненої позиції на сході та півдні України.

Зміна публічної кампанії на приватну відбулася, оскільки радники були занепокоєні тим, що запити на висококласну зброю відволікають увагу від більш нагальних потреб Києва на полі бою, а також, що ці запити розмивають чітко сформульоване повідомлення.

Протягом кількох місяців після повномасштабного вторгнення Росії наприкінці лютого українські лідери просили системи Patriot та інші високоякісні технології, ставлячи їх на перше місце в списках, надісланих до Вашингтона та поширених у ЗМІ. Але з останніх запитів на необхідну зброю більш дорогі одиниці озброєння зникли, і увага почала зосереджуватися на артилерійських снарядах і ракетах для установок HIMARS.

Однак, згідно з трьома джерелами видання та людьми, які підтримують зв’язок з українським урядом, розмови про можливе надання Patriot, F-16 і Gray Eagle тривають на низькому рівні.

Занепокоєння полягає не лише в тому, що високотехнологічні системи будуть провокаційними для Москви, а й у тому, що складне обслуговування та підтримка систем кинуть виклик Україні в розпал війни. У випадку з Patriot, відносний дефіцит цих систем ускладнює постачання в Україну. Підрозділи армії США з Patriot є одними з найбільш широко дислокованих підрозділів на службі, союзники Америки в Європі, на Близькому Сході та в Тихому океані вимагають захисту, який вони надають, інформує ZN.ua .

Існує також проблема визначення пріоритетів: союзники по НАТО теж хочуть ці системи. Оскільки все більше країн Східної Європи відмовляються від своїх старих російських або навіть радянських літаків, вони сподіваються, що США почнуть продавати або фінансувати F-16 для власної оборони. Поставка 14 винищувачів F-16 до Словаччини вже була відкладена на рік, до 2024 року — через проблеми з ланцюгом поставок, і Тайвань залишається одним із пріоритетів у списку надання літаків та їх запасних частин.

Деякі з цих більш складних систем, включаючи літаки F-16, які ВПС США планують зняти з експлуатації, «ймовірно, з’являться після завершення цієї війни», сказав співробітник Конгресу, знайомий з дискусіями.

Що стосується запиту на системи Patriot, то США погодилися профінансувати продаж для України зенітно-ракетної системи NASAMS. Офіційні особи попереджають, що спроможність України навчатися та використовувати обидві системи одночасно буде в кращому випадку обмеженою.

«NASAMS і Patriot — це різні системи, і ви тренуєте одних і тих же захисників, тому вони можуть зробити не так багато. Я думаю, ми дійдемо до цього», — зазначив співробітник, який говорив на умовах анонімності.

Нещодавно Пентагон уклав контракт на 182 мільйони доларів з Raytheon Technologies, використовуючи кошти Ініціативи сприяння безпеці України, для NASAMS.

Контрнаступ ЗСУ, спрямований на звільнення Харківщини та витіснення російських військ із тимчасово окупованих територій цього місяця, зіграв на користь України — швидке прийняття рішень на місцях та ефективне використання артилерії, високоточних боєприпасів, частково керуючись своєчасною розвідкою США . Також контрнаступ одночасно виявив слабкі сторони Росії в керівництві та логістиці, які були очевидними під час наступу військ РФ на Київ у лютому.

Хоча успіхи України були приголомшливими, війна, здається, не наближається до завершення. Київ і Кремль ще не почали переговорів про припинення війни, тоді як Україна, схоже, має намір використовувати свої нові переваги. Тим часом президент РФ Владімір Путін не показав жодних ознак відступу від своєї максималістської позиції щодо зміни уряду України.

Оскільки на сході та півдні України триває боротьба, російські балістичні ракети продовжують націлюватися на цивільну інфраструктуру країни, що підкреслює потребу в більш сучасних системах протиповітряної оборони.