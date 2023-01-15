Моравецький спробує переконати Німеччину щодо танків для України

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький планує провести переговори щодо постачання Україні танків Leopard з представниками кількох політичних груп під час свого візиту у Берлін. Про це повідомляє RMF FM.

Коли його запитали, як він вважає, чи вдасться переконати німецького канцлера Олафа Шольца в тому, аби Україні все ж надали ці танки, Моравський сказав: "Не знаю".

При цьому він не очікує, що це рішення буде прийнято найближчими днями.

"Це процеси, які потребують тривалих дискусій, але тиск має бути постійним. Це рішення (про батареї Patriot – Ред.) зайняло німцям близько півтора місяця. Говорили, що Patriot їдуть тільки до Польщі, але після тиску погодилися відправити їх в Україну", - нагадав він.