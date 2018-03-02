У издательницы Анетты Антоненко провели обыск и изъяли личные вещи

Изъяли два ноутбука и авторские конктракты, хотя в постановлении суда было написано, что изымать электронные носители запрещено.

У издательницы Анетты Антоненко провели обыск и изъяли личные вещи
Анетта Антоненко
Фото: Facebook / Олександр Афонін

Издательница Анетта Антоненко заявила о том, что в ее квартире провели обыск люди, представившиеся представителями Генпрокуратуры.

Об этом она написала в своем фейсбуке.

Согласно документу, который предъявили неизвестные, Антоненко – свидетель в расследовании конкурса пополнения библиотечных фондов, который министерство культуры провело в 2017 году. На конкурс, в результате которого формировался список книг, которыми пополняли фонды библиотек, издательство Анетты Антоненко подало 13 предложений и прошло с тремя.

По словам издательницы, проводившие обыск изъяли у нее два ноутбука, авторские контракты и рекомендационное письмо от Министрества культуры. При этом согласно решению суда, который предъявили при обыске, следователям отказали изымать электронные носители, разрешив лишь копировать информацию, которая на них содержится.

При этом Антоненко добавляет, что проводившие обыск не отвечали на ее вопросы, не разрешали связаться с адвокатом и фиксировали все на видео, обвиняя издательницу в "краже государственных денег".

В комментарии LB.ua Анетта Антоненко заявила, что вместе с адвокатом готовит жалобу в Генпрокуратуру. По словам издательницы, обыски проходили еще в нескольких местах, в том числе в Парламентской библиотеке.

Издательство Анетты Антоненко издает переводную и украинскую художественную литературу и нон-фикшн: "Опустошение" Любко Дереша, "Японский любовник" Изабель Альенде, книги Александра Михеда, сборник Марыси Никитюк, переводы работ Алена Бадью, Хулио Кортасара и других.


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