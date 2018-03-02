Порошенко подписал новый закон о приватизации

Документ упрощает продажу государственного имущества.

Порошенко подписал новый закон о приватизации
Фото: пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко подписал новую редакцию закона "О приватизации государственного и коммунального имущества".

Об этом сообщается в твиттере президента. Отмечается, что Порошенко подписал документ на заседании Нацсовета реформ.

18 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №7066 о приватизации государственного имущества, который является одним из требований Международного валютного фонда.

Это единый рамочный законопроект, который заменит семь нормативно-правовых актов, регулирующих продажу государственного имущества, и значительно упрощает эту процедуру.

Он делит объекты государственного имущества на крупные (с активами более 250 млн гривен) и малые. Первые будут продаваться с привлечением профессиональных советников, а вторые - на электронных площадках, таких как "Prozorro. Продажи", где продаются активы обанкротившихся банков, непрофильные активы государственных предприятий.

Оценщиков в процессе приватизации больше не будет, стоимость объектов будет определять рынок.

Также закон сократит сроки подготовки к продаже с нынешних 9-12 месяцев до 4-5 месяцев и увеличит срок для подачи заявок потенциальных покупателей с 20-45 дней до 20-180 дней.

Закон предусматривает усиление защиты прав инвесторов, возможность применения международного арбитража и определение английского права договора по соглашению сторон.

Документ запрещает участие в приватизации покупателям из РоSSии.


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