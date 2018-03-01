Суд заочно арестовал бизнесмена Дыминского

В августе 2017 года он покинул территорию Украины.

Суд заочно арестовал бизнесмена Дыминского
Петр Дыминский
Фото: football.ua

Печерский районный суд Киева заочно арестовал бизнесмена, президента футбольного клуба "Карпаты" (Львов) Петра Дыминского, подозреваемого в причастности к смертельному дорожно-транспортному происшествию.

Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

"1 марта 2018 года следственным судьей Печерского районного суда Киева удовлетворено ходатайство старшего следователя по ОВД Главного следственного управления Национальной полиции, согласованное замначальника отдела Генпрокуратуры, и в отношении подозреваемого Дыминского избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. По информации органов досудебного расследования, в августе 2017 года он покинул территорию Украины и в страну не возвращался", - сообщили в Генпрокуратуре.

11 декабря 2017 года Дыминский был объявлен в розыск.

Напомним, 18 августа прошлого года на трассе Львов-Краковец. "Мерседес" Петра Дыминского врезался в "Опель" 31-летней женщины, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте.

Виновником ДТП признал себя охранник Дыминского Андрей Борщ, который был взят под стражу, а позже переведен под домашний арест. В то же время родственники погибшей настаивали, что за рулем "Мерседеса" находился сам Дыминский.

Следствие назначило ряд процессуальных действий, по итогам которых было установлено, что Борщ не управлял машиной в момент аварии. Дымнский был объявлен во всеукраинский розыск, а МВД попросило Интерпол объявить его в международный розыск. 22 августа Дыминский улетел в Швейцарию и с того времени в Украину не возвращался.

Нацполиция сообщила о подозрении Дыминскому 7 декабря. В ходе следствия было установлено, что именно он, а не его охранник, спровоцировал ДТП. Охраннику были предъявлены обвинения в сокрытии преступления


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