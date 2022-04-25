Арахамия намерен обратиться к ЕС и США с просьбой о введении санкций против бизнесмена Иванишвили

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия намерен обратиться к руководству Европейского Союза и США с просьбой о введении санкций против грузинского бизнесмена Бидзины Иванишвили. Об этом Арахамия написал у себя в Telegram.

"Я обращусь к руководству Евросоюза и США относительно рассмотрения вопроса о введении санкций против Иванишвили и его активов на Западе. Никто не уйдет от ответственности. Ни оккупанты, ни те, кто им помогает", - написал Арахамия.

Он подчеркнул, что грузинский олигарх Бидзина Иванишвили тесно связан с роSSийской политической верхушкой. По его словам, недавно опубликованные "пленки Иванишвили" подтверждают эти связи.

"Вся политика грузинских властей – это выполнение указаний из Кремля. Это и есть причина их риторики о непризнании военных преступлений РоSSии против Украины и попытке помочь РФ обойти санкции", - написал Арахамия.

По его словам, сегодня Иванишвили превратился в грузинского Януковича.

"Он и его люди ведут политику по Украине, которую не поддерживает грузинский народ. Они хотят рассорить грузин и украинцев на десятилетие вперед", - написал глава фракции "Слуга народа".