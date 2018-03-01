Крымскотатарского активиста осудили на два года условно за комментарий в фейсбуке

Основанием стали слова "Крым был, есть и будет Украиной".

Подконтрольный Кремлю Феодосийский городской суд 1 марта огласил приговор крымскотатарскому активисту Сулейману Кадырову. Суд приговорил его к двум годам условно с запретом осуществления публичной деятельности на тот же срок.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Сулейман Кадыров признан виновным в публичных призывах к нарушению территориальной целостности РоSSии за комментарий в фейсбуке: "Крым - это Украина. Всегда была, есть и будет". Судья Анастасия Шаповал заявила, что "Крым является частью РоSSии, которая обязана защищать свою целостность".

28 февраля роSSийский прокурор запросил три года условно и запрет заниматься публичной деятельностью Сулейману Кадырову.

В октябре 2016 года роSSийские силовики пришли с обыском в дом Кадырова, изъяли у него ноутбук и телефон. Уголовное дело в отношении Кадырова возбудили 11 октября 2016 года по подозрению в сепаратизме.

По версии обвинения, Кадыров в марте 2016 года сделал репост видеоролика некоего Демьяна Демьянченко, который представлялся крымским татарином из Симферополя и заявлял о создании батальона "Крым" для освобождения неподконтрольных частей Донецкой и Луганской областей Украины. Через несколько месяцев под репостом появился комментарий от Кадырова, в том числе со словами "Поддерживаю, Крым был, есть и будет Украиной". Против него было возбуждено дело по статье 280.1 Уголовного кодекса РоSSии. Обвинение базируется на экспертизе, проведенной экспертами ФСБ, которые доказывают, что в комментарии Кадырова есть призыв к нарушению территориальной целостности РоSSии.

Сам Кадыров говорит, что уголовное дело – это провокация спецслужб в ответ на его активную гражданскую позицию и правозащитную деятельность.

Ранее по обвинению в публичных призывах к сепаратизму в Крыму были осуждены журналист Николай Семена и один из лидеров запрещенного в РоSSии Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров.