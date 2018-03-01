Парубий предложил принять новый закон о языке

Фракцию проведут консультации по законопроектам, которые уже в парламенте.

Отмена Конституционным судом закона "Об основах государственной языковой политики" (так называемый "языковой закон Кивалова-Колесниченко") открывает дорогу парламенту к принятию нового закона о языке, сказал спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

"Решение Конституционного суда открывает нам возможность рассмотреть и принять новый закон о языке. Прошу политические фракции провести консультации по тем законам, которые зарегистрированы в парламенте, чтобы мы могли обсудить и выйти на позитивное решение украинского парламента", - сказал Парубий на пленарном заседании в четверг, передает Интерфакс-Украина.

Напомним, инициированный Партией регионов законопроект "Об основах государственной языковой политики" был принят 3 июля 2012 года. Он предусматривает возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.

24 февраля 2014 года Верховная Рада проголосовала за отмену закона, но тогдашний и.о.президента Александр Турчинов отказался его подписывать, чтобы не обострять ситуацию в стране. Закон Кивалова-Колесниченко продолжил действовать.

28 февраля 2018 года закон был признан Конституционным судом Украины неконституционным, с этого дня он потерял силу.