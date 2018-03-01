Замминистра энергетики Прокопив подал в отставку
Оппонент Коболева решил уйти в политику.
Заместитель министра энергетики и угольной промышленности Игорь Прокопив подал в отставку.
Об этом "РБК-Украина" сообщил советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский. По данным "Экономической правды", Прокопив решил заниматься политикой.
Прокопив стал заместителем министра энергетики и угольной промышленности в апреле 2017 года и отвечал за газовую отрасль. Он имел напряженные отношения с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
До назначения в министерство Прокопив с лета 2014 года возглавлял "Укртрансгаз". Он был уволен "Нафтогазом" с этой должности в марте из-за претензий к тендерным процедурам.
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