Полиция задержала подозреваемых в организации покушения на зампреда ГПЗКУ

Нападение заказали из-за того, что руководство корпорации отказалось участвовать в хищении госсредств.

Полиция задержала четырех подозреваемых в организации покушения на заместителя председателя правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины Олега Швеца.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев.

"Сегодня задержали 4 злоумышленников, которые подозреваются в покушении на убийство руководителя ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины", - написал он на своей странице в Facebook.

По словам Князева, 10 ноября 2017 года в Киеве злоумышленник проломил голову руководителю госпредприятия, а спустя некоторое время другому руководителю ГПЗКУ привязали боевую гранату к автомобилю.

"И только внезапное снижение температуры привело к тому, что рычаг гранаты не сработал, а примерз к кузову. Это и спасло жизни многих людей, ведь авто было припарковано в людном месте Киева ", - отметил он.

Правоохранители выяснили, что нападение на руководство ГПЗКУ заказали из-за его профессиональной деятельности. Таким образом злоумышленники пытались заставить руководителей к хищению государственных средств. Прикрываясь поддельными договорами экспорт, участники преступной схемы проводили фиктивные закупки зерна. Руководители ГПЗКУ пытались помешать махинациям, приостановив оплату по договорам.

"Организаторы нападения надеялись, что убрав руководителей, которые не соглашались играть по их правилам, корпорацию возглавит подконтрольная им кандидатура.

Но на пути их планам стали правоохранители совместно с Главным управлением разведки МО Украины", - добавил глава Нацполиции.

Напомним, в ноябре Печерский райсуд Киева арестовал подозреваемого в нападении с молотком на зампреда ГПЗКУ.

Ему 28 лет, родился в Ростовской области РоSSии, сейчас зарегистрирован в Новой Каховке.