Полиция открыла 50 уголовных производств из-за попыток подкупа полицейских, - Князев

За попытку подкупа полицейского подозрение объявили 264 лицам.

С начала года по фактам попытки дачи взятки правоохранителям в полиции открыли 50 уголовных производств.

Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

"Сотрудники Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины открыли 50 уголовных производств по ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу)", - написал Князев в фейсбуке.

По его словам, сегодня силовики "массово" фиксируют попытки дачи взяток работникам полиции на разные суммы.

Глава Нацполиции добавил, что в течение прошлого года за попытку подкупа полицейского подозрение объявили 264 лицам.

В январе сообщалось, что в Полтавской области бизнесмен предлагал начальнику полиции 100 тыс. гривен взятки в год. Полицейский сообщил об этом правоохранителям.