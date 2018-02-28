Войска Асада продолжают наземное наступление в районе Дамаска, несмотря на перемирие

По данным правозащитников, правительственные войска понесли значительные потери.

Сирийские правительственные войска продолжают наземное наступление в сирийской Гуте в окрестностях Дамаска, несмотря на установленное там временное перемирие.

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление правозащитной организации "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека" (SOHR) и источников с обеих сторон сирийского конфликта.

Целью сегодняшней наземной атаки сирийских войск был район Хауш-эль-Давахра в восточной части подконтрольной повстанцам территории.

В SOHR заявили, что сегодняшняя атака является продолжением наступления, начавшегося 25 февраля. По данным правозащитников, правительственные войска понесли значительные потери.

Представитель военного альянса, который поддерживает режим Башара Асада в борьбе с повстанцами, заявил, что в наступлении участвует элитный отряд сирийской армии - "Сила тигра" (the Tiger Force), однако пока что военным не удалось добиться значительных успехов.

Напомним, что 24 февраля Совбез ООН единогласно принял резолюцию о прекращении огня в Сирии. Резолюция была принята на фоне эскалации в Восточной Гуте - пригороде Дамаска. С 4 февраля сирийское правительство и его союзники активизировали наступательную операцию против удерживаемой оппозицией Восточной Гуты. На этой неделе по жилым районам осажденной Восточной Гуты сирийские власти нанесли десятки воздушных и сотни наземных ударов. Разрушены многие дома и здания больниц. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека утверждает, что за неделю в Восточной Гуте погибли более 500 гражданских.

Как сообщалось накануне, в районе Дамаска, несмотря на перемирие, продолжаются обстрелы.