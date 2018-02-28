Войска Асада продолжают наземное наступление в районе Дамаска, несмотря на перемирие

По данным правозащитников, правительственные войска понесли значительные потери.

Войска Асада продолжают наземное наступление в районе Дамаска, несмотря на перемирие
Сирийская армия

Сирийские правительственные войска продолжают наземное наступление в сирийской Гуте в окрестностях Дамаска, несмотря на установленное там временное перемирие.

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление правозащитной организации "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека" (SOHR) и источников с обеих сторон сирийского конфликта.

Целью сегодняшней наземной атаки сирийских войск был район Хауш-эль-Давахра в восточной части подконтрольной повстанцам территории.

В SOHR заявили, что сегодняшняя атака является продолжением наступления, начавшегося 25 февраля. По данным правозащитников, правительственные войска понесли значительные потери.

Представитель военного альянса, который поддерживает режим Башара Асада в борьбе с повстанцами, заявил, что в наступлении участвует элитный отряд сирийской армии - "Сила тигра" (the Tiger Force), однако пока что военным не удалось добиться значительных успехов.

Напомним, что 24 февраля Совбез ООН единогласно принял резолюцию о прекращении огня в Сирии. Резолюция была принята на фоне эскалации в Восточной Гуте - пригороде Дамаска. С 4 февраля сирийское правительство и его союзники активизировали наступательную операцию против удерживаемой оппозицией Восточной Гуты. На этой неделе по жилым районам осажденной Восточной Гуты сирийские власти нанесли десятки воздушных и сотни наземных ударов. Разрушены многие дома и здания больниц. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека утверждает, что за неделю в Восточной Гуте погибли более 500 гражданских.

Как сообщалось накануне, в районе Дамаска, несмотря на перемирие, продолжаются обстрелы.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Храм Гроба Господня в Иерусалиме закрыли в знак протеста против израильских законовХрам Гроба Господня в Иерусалиме закрыли в знак протеста против израильских законов
В роSSийском посольстве в Аргентине нашли 389 килограммов кокаинаВ роSSийском посольстве в Аргентине нашли 389 килограммов кокаина
Боевики обстреляли Луганское и Подлесное из тяжелой артиллерииБоевики обстреляли Луганское и Подлесное из тяжелой артиллерии
Посол Евросоюза: вам лгут о законе "Покупай украинское"Посол Евросоюза: вам лгут о законе "Покупай украинское"
Жителя Санкт-Петербурга арестовали на 25 суток за надувную утку в окнеЖителя Санкт-Петербурга арестовали на 25 суток за надувную утку в окне
Блок рекламы


Похожие новости
Разведение сил в районе Станицы Луганской назначено на 5 мартаРазведение сил в районе Станицы Луганской назначено на 5 марта
Джонсон не исключил военных действий против режима АсадаДжонсон не исключил военных действий против режима Асада
В районе Дамаска, несмотря на перемирие, продолжаются обстрелыВ районе Дамаска, несмотря на перемирие, продолжаются обстрелы
Госдеп США возложил на РоSSию ответственность за гибель людей в пригороде ДамаскаГосдеп США возложил на РоSSию ответственность за гибель людей в пригороде Дамаска
Боевики продолжают обстрелы опорных пунктов сил АТО из минометов 120-мм и 82-мм, ранен боец ВСУБоевики продолжают обстрелы опорных пунктов сил АТО из минометов 120-мм и 82-мм, ранен боец ВСУ
Разведка Эстонии предупредила об информатаках РФ на войска НАТО в БалтииРазведка Эстонии предупредила об информатаках РФ на войска НАТО в Балтии
ОБСЕ: перемирие на Донбассе используется для подготовки к большему насилиюОБСЕ: перемирие на Донбассе используется для подготовки к большему насилию
США начинают выводить войска из Ирака, - APСША начинают выводить войска из Ирака, - AP
Членство в НАТО для Грузии и Украины возможно несмотря на действия РоSSии, - Heritage FoundationЧленство в НАТО для Грузии и Украины возможно несмотря на действия РоSSии, - Heritage Foundation
Боевики на Донбассе координируют свои учения с войсками Южного округа РФ, - разведкаБоевики на Донбассе координируют свои учения с войсками Южного округа РФ, - разведка
Последние новости
Подгружаем последние новости