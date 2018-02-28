Порошенко не планирует распускать Раду
Президент доволен "осенью реформ" и надеется на продолжение.
Президент Петр Порошенко заявил, что он не планирует распускать Верховную Раду.
Об этом он сказал на пресс-конференции в среду.
"Я полностью удовлетворен темпами, которые были продемонстрированы на минувшей сессии, по сотрудничеству президента, коалиции и правительства. Большое количество реформ было принято. Я верю в то, что парламент способен продемонстрировать сейчас сдвиги и в отношении закона о нацбезопасности, и в отношении закона о Нацбюро финансовых расследований, и в отношении закона об Антикоррупционном суде, и в отношении выполнения функций парламента по кадровым назначениям, [...] и в отношении утверждения исполняющих обязанностей министров, чтобы укрепить правительство, поддержки правительственных инициатив, принятия решений по программе реформирования... Если парламент все это принимает, какие могут быть разговоры", - сказал он.
В то же время Порошенко признал, что может воспользоваться своим конституционным правом, если Верховная Рада станет неработоспособной: "Если парламент вместо того, чтобы заниматься этим, займется выборами, - он к этому приведет".
Напомним, в понедельник в ходе согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп Верховной Рады заместитель главы депутатской группы "Воля народа" Степан Ивахив высказался о возможных досрочных парламентских выборах в Украине. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий назвал реализацию этой идеи внешним сценарием и выступил категорически против.
Слухи о том, что президент Петр Порошенко рассматривает роспуск Рады и проведение досрочных парламентских выборов, начали распространяться в политологических кругах с началом года.
Досрочные выборы Рады возможны не позже осени 2018 года - менее чем за год до очередных выборов их проводить запрещено.
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