Порошенко не планирует распускать Раду

Президент доволен "осенью реформ" и надеется на продолжение.

Фото: Макс Левин Фото: Макс Левин Фото: пресс-служба президента Фото: Соня Кошкина Фото: пресс-служба президента Фото: Макс Левин Фото: пресс-служба президента Фото: Макс Левин Фото: пресс-служба президента Фото: Макс Левин Фото: Макс Левин Фото: Макс Левин Фото: Макс Левин

Президент Петр Порошенко заявил, что он не планирует распускать Верховную Раду.

Об этом он сказал на пресс-конференции в среду.

"Я полностью удовлетворен темпами, которые были продемонстрированы на минувшей сессии, по сотрудничеству президента, коалиции и правительства. Большое количество реформ было принято. Я верю в то, что парламент способен продемонстрировать сейчас сдвиги и в отношении закона о нацбезопасности, и в отношении закона о Нацбюро финансовых расследований, и в отношении закона об Антикоррупционном суде, и в отношении выполнения функций парламента по кадровым назначениям, [...] и в отношении утверждения исполняющих обязанностей министров, чтобы укрепить правительство, поддержки правительственных инициатив, принятия решений по программе реформирования... Если парламент все это принимает, какие могут быть разговоры", - сказал он.

В то же время Порошенко признал, что может воспользоваться своим конституционным правом, если Верховная Рада станет неработоспособной: "Если парламент вместо того, чтобы заниматься этим, займется выборами, - он к этому приведет".

Напомним, в понедельник в ходе согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп Верховной Рады заместитель главы депутатской группы "Воля народа" Степан Ивахив высказался о возможных досрочных парламентских выборах в Украине. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий назвал реализацию этой идеи внешним сценарием и выступил категорически против.

Слухи о том, что президент Петр Порошенко рассматривает роспуск Рады и проведение досрочных парламентских выборов, начали распространяться в политологических кругах с началом года.

Досрочные выборы Рады возможны не позже осени 2018 года - менее чем за год до очередных выборов их проводить запрещено.