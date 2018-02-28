Порошенко: на Мальдивы летал под своей фамилией и за свои деньги
"В поданной декларации вы сможете в этом убедиться".
Президент Петр Порошенко заявил, что летал в отпуск на Мальдивы под своей фамилией и за свои деньги.
Об этом он сказал на пресс-конференции в среду.
"Хочу твердо подчеркнуть, что границу я пересекал под своей фамилией, по своему паспорту, с соответствующей регистрацией у пограничников. Конечно, я тогда не знал, но поручил своей службе безопасности проверить это, и получил подтверждение. Оплатил я и самолет, и гостиницу со своего банковского счета в украинском банке. В поданной декларации вы сможете в этом убедиться", - заявил он.
Напомним, что Порошенко на новогодне-рождественские праздники совершил частную поездку на Мальдивские острова. По их данным, это был короткий отпуск за счет собственных средств. В АП пообещали, что президент задекларирует расходы на поездку в электронной декларации.
По данным журналистов программы "Схемы", Порошенко вылетел из Киева 1 января на одном из самых дорогих самолетов бизнес-класса Falcon 7X частной турецкой авиакомпании Setair. В компании подсчитали, что аренда и перелет самолета из Киева в столицу Мальдив Мале стоит от 119 до 154 тыс. евро.
Источники "Схем" сообщили, что Порошенко со спутниками (всего восемь взрослых и двое детей) остановился в пятизвездочном курортном отеле Chevan Blanc Randheli, выбрав самую дорогую виллу на отдельном острове. Стоимость проживания составляет не менее $46 тыс. в сутки, то есть за шесть суток он должен был заплатить $276 тыс.
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28.02.2018 15:09