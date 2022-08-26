Бельгія виділить €8 млн на нелетальну допомогу ЗСУ

Бельгія надасть 8 мільйонів євро нелетальної підтримки українським збройним силам, передає Euractiv .

Федеральна рада міністрів надасть фінансову допомогу ЗСУ через трастовий фонд Комплексного пакету допомоги НАТО (CAP).

«Наша країна солідарна з українським народом і продовжуватиме всіляко підтримувати його суверенітет», – написала в Твіттері міністр закордонних справ Бельгії Хаджа Лахбіб.

До допомоги планують включити, зокрема, аптечки першої допомоги, зимовий одяг та окуляри нічного бачення.

«Зима може стати вирішальною фазою конфлікту. Тому важливо, щоб українські збройні сили були оснащені необхідною технікою, щоб продовжувати протистояти російській агресії», – сказала Лахбіб.