Бельгія виділить €8 млн на нелетальну допомогу ЗСУ

Допомога надійде Україні через трастовий фонд НАТО.

Бельгія виділить €8 млн на нелетальну допомогу ЗСУ
© f-legion.com

Бельгія надасть 8 мільйонів євро нелетальної підтримки українським збройним силам, передає Euractiv.

Федеральна рада міністрів надасть фінансову допомогу ЗСУ через трастовий фонд Комплексного пакету допомоги НАТО (CAP).

«Наша країна солідарна з українським народом і продовжуватиме всіляко підтримувати його суверенітет», – написала в Твіттері міністр закордонних справ Бельгії Хаджа Лахбіб.

До допомоги планують включити, зокрема, аптечки першої допомоги, зимовий одяг та окуляри нічного бачення.

«Зима може стати вирішальною фазою конфлікту. Тому важливо, щоб українські збройні сили були оснащені необхідною технікою, щоб продовжувати протистояти російській агресії», – сказала Лахбіб.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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