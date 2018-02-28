Канцлер Австрии поддерживает снятие некоторых санкций с РФ в случае прогресса "Минска"
Канцлер Австрии Себастьян Курц поддержал поэтапное снятие санкций с РоSSии в случае прогресса в выполнении Минских договоренностей.
Об этом Курц заявил в интервью «Интерфаксу» накануне визита в Москву, где он встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, передает
«Несмотря на то, что мы поддерживаем санкции ЕС в отношении РоSSии, мы хотим оказать помощь в поиске мирного решения кризиса в Украине и вокруг нее посредством выполнения Минских соглашений», — заявил Себастьян Курц.
В связи с этим, по его словам, необходимо создать положительные стимулы, как предлагал бывший глава МИД Германии Франк Вальтер Штайнмайер. Как известно, Штайнмайер выступал за постепенную отмену санкций против РоSSии в случае достижения существенного прогресса в исполнение Минских соглашений.
«Если мы увидим существенный прогресс в выполнении Минских договоренностей, то рассмотрим возможность снятия некоторых санкций ЕС», — заявил Себастьян Курц.
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