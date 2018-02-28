Языковой закон Кивалова-Колесниченко признан неконституционным

Конституционный суд принял решение 28 февраля.

Языковой закон Кивалова-Колесниченко признан неконституционным
Фото: Макс Требухов

Конституционный суд на пленарном заседании 28 февраля принял решение №2-р/2018 в деле по конституционному представлению 57 народных депутатов на соответствие Конституции Украины закона "Об основах государственной языковой политики".

Бывший депутат Верховной Рады Олег Тягнибок, который был одним из инициаторов конституционного представления, сообщил, что закон признан не соответствующим Конституции.

"Антиукраинский закон признан неконституционным и отменен! Это наша общая многолетняя победа", - написал он в фейсбуке.

Закон "Об основах государственной языковой политики" вступил в силу в августе 2012 года. Он предусматривает, что в 13 регионах Украины русский язык получает статус регионального, который практически приравнивает его к государственному.

23 февраля 2014 года, после бегства президента Виктора Януковича, Верховная Рада признала утратившим силу закон о языковой политике. Однако исполнявший тогда обязанности президента председатель Верховной Рады Александр Турчинов отказался одобрить отмену данного закона. Через полгода 57 депутатов Верховной Рады попросили КС дать оценку этому закону.


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