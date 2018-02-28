С экс-помощника Манафорта после сделки со следствием снимают обвинения
В США с помощника Пола Манафорта Рика Гейтса намерены снять обвинения в налоговых и банковских мошенничествах.
Об этом сообщает The Washington Post.
Этот шаг был частью сделки Гейтса о признании себя виновным в заговоре и предоставлении ложных показаний ФБР, поясняет издание.
«Согласно условиям договоренностей, правительство согласилось, что оно «быстро перейдет к снятию обвинений против (Гейтса — ред.) в Восточном округе штата Вирджиния», — говорится в сообщении адвокатов спецпрокурора Роберта Мюллера.
Как известно, 23 февраля 2018 года Рик Гейтс признал себя виновным в обвинениях в заговоре на федеральном уровне и даче ложных показаний.
Гейтс сделал соответствующее признание после представления новых обвинений Мюллером против Манафорта и самого Гейтса.
Прокуроры утверждают, что через оффшорные счета, контролируемые Манафортом прошло более 75 миллионов долларов. Манафорт, согласно обвинению, с помощью Гейтса, отмыл более 30 миллионов долларов дохода, которые скрыл от Министерства финансов США и министерства юстиции. Гейтс, в свою очередь, скрыл около 3 миллионов долларов дохода.
«Манафорт и Гейтс получили десятки миллионов долларов дохода от их работы в Украине», — говорится в новом обвинительном заключении.
Источник:
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
28.02.2018 11:43