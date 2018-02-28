С экс-помощника Манафорта после сделки со следствием снимают обвинения

В США с помощника Пола Манафорта Рика Гейтса намерены снять обвинения в налоговых и банковских мошенничествах.

Об этом сообщает The Washington Post.

Этот шаг был частью сделки Гейтса о признании себя виновным в заговоре и предоставлении ложных показаний ФБР, поясняет издание.

«Согласно условиям договоренностей, правительство согласилось, что оно «быстро перейдет к снятию обвинений против (Гейтса — ред.) в Восточном округе штата Вирджиния», — говорится в сообщении адвокатов спецпрокурора Роберта Мюллера.

Как известно, 23 февраля 2018 года Рик Гейтс признал себя виновным в обвинениях в заговоре на федеральном уровне и даче ложных показаний.

Гейтс сделал соответствующее признание после представления новых обвинений Мюллером против Манафорта и самого Гейтса.

Прокуроры утверждают, что через оффшорные счета, контролируемые Манафортом прошло более 75 миллионов долларов. Манафорт, согласно обвинению, с помощью Гейтса, отмыл более 30 миллионов долларов дохода, которые скрыл от Министерства финансов США и министерства юстиции. Гейтс, в свою очередь, скрыл около 3 миллионов долларов дохода.

«Манафорт и Гейтс получили десятки миллионов долларов дохода от их работы в Украине», — говорится в новом обвинительном заключении.