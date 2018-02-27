Украина получила от ЮНИСЕФ 220 тыс. доз бельгийской вакцины от кори

Вакцина поступила в Украину на два месяца раньше запланированных сроков.

Украина получила от ЮНИСЕФ 220 тыс. доз бельгийской вакцины от кори
Фото: Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Украине

Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) поставил 220 тыс. доз бельгийской вакцины от кори, паротита и краснухи (КПК).

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

"Детский фонд ООН по запросу Минздрава осуществил ускоренную доставку вакцины в ответ на вспышку кори в Украине. 220 тыс. доз вакцины против кори, паротита и краснухи (КПК), закупленные за средства государственного бюджета, уже в стране и будут распределены по регионам", - говорится в сообщении.

Согласно графику, новая партия должна была прибыть в Украину только в апреле. Однако, несмотря на рост охвата вакцинацией против кори детей и, соответственно, большее использование вакцины, Минздрав заказал ускоренную доставку вакцины КПК.

"Вакцина поступила в Украину на два месяца раньше запланированных сроков благодаря успешным переговорам ЮНИСЕФ с поставщиком для обеспечения потребностей госпрограммы иммунизации из-за вспышки кори", - отмечают в Минздраве.

Отмечается также, что в Украине для прививок КПК поставляют вакцину Приорикс/Priorix (производства GlaxoSmithKline, Бельгия), которая имеет государственную регистрацию и квалифицирована ВОЗ.

Она эффективна и безопасна, и предоставляется государством бесплатно. По данным 2017 года, охват плановой вакцинацией КПК увеличился более чем в два раза- первой дозой вакцины КПК охватили 93,3% детей 1 год, второй дозой - 90,7% детей 6 лет.

"Министерство здравоохранения и ЮНИСЕФ призывают родителей по всей Украине вакцинировать своих детей от такого опасного заболевания, как корь, а врачей - поощрять пациентов к вакцинации", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, ранее Госслужба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила на территории Украины партию вакцины от кори, паротита и краснухи "Приорикс".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Храм Гроба Господня в Иерусалиме закрыли в знак протеста против израильских законовХрам Гроба Господня в Иерусалиме закрыли в знак протеста против израильских законов
В роSSийском посольстве в Аргентине нашли 389 килограммов кокаинаВ роSSийском посольстве в Аргентине нашли 389 килограммов кокаина
Боевики обстреляли Луганское и Подлесное из тяжелой артиллерииБоевики обстреляли Луганское и Подлесное из тяжелой артиллерии
Посол Евросоюза: вам лгут о законе "Покупай украинское"Посол Евросоюза: вам лгут о законе "Покупай украинское"
Жителя Санкт-Петербурга арестовали на 25 суток за надувную утку в окнеЖителя Санкт-Петербурга арестовали на 25 суток за надувную утку в окне
Блок рекламы


Похожие новости
МВД: Украина в 2017 году вышла из группы стран, где процветает торговля людьмиМВД: Украина в 2017 году вышла из группы стран, где процветает торговля людьми
Украина начала трехлетнее членство в Совете ООН по правам человекаУкраина начала трехлетнее членство в Совете ООН по правам человека
В Украине запретили партию вакцины от кори "Приорикс"В Украине запретили партию вакцины от кори "Приорикс"
Украина станет энергонезависимой через привлечение мировых инвесторов в газодобычу, - КононенкоУкраина станет энергонезависимой через привлечение мировых инвесторов в газодобычу, - Кононенко
Ирина Луценко: Украина может прописать в Конституции курс на членство в ЕС и НАТОИрина Луценко: Украина может прописать в Конституции курс на членство в ЕС и НАТО
Украина выполнила менее половины обязательств по СА на 2017 годУкраина выполнила менее половины обязательств по СА на 2017 год
Украина и Албания начали переговоры о зоне свободной торговлиУкраина и Албания начали переговоры о зоне свободной торговли
"Мы добровольно отсоединились": Семья сепаратистов уверена, что Украина им должна"Мы добровольно отсоединились": Семья сепаратистов уверена, что Украина им должна
Украина сможет покупать у США недостающее оружиеУкраина сможет покупать у США недостающее оружие
ЮНИСЕФ назвал Пакистан самой опасной страной для новорожденныхЮНИСЕФ назвал Пакистан самой опасной страной для новорожденных
Последние новости
Подгружаем последние новости