Украина получила от ЮНИСЕФ 220 тыс. доз бельгийской вакцины от кори
Вакцина поступила в Украину на два месяца раньше запланированных сроков.
Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) поставил 220 тыс. доз бельгийской вакцины от кори, паротита и краснухи (КПК).
Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.
"Детский фонд ООН по запросу Минздрава осуществил ускоренную доставку вакцины в ответ на вспышку кори в Украине. 220 тыс. доз вакцины против кори, паротита и краснухи (КПК), закупленные за средства государственного бюджета, уже в стране и будут распределены по регионам", - говорится в сообщении.
Согласно графику, новая партия должна была прибыть в Украину только в апреле. Однако, несмотря на рост охвата вакцинацией против кори детей и, соответственно, большее использование вакцины, Минздрав заказал ускоренную доставку вакцины КПК.
"Вакцина поступила в Украину на два месяца раньше запланированных сроков благодаря успешным переговорам ЮНИСЕФ с поставщиком для обеспечения потребностей госпрограммы иммунизации из-за вспышки кори", - отмечают в Минздраве.
Отмечается также, что в Украине для прививок КПК поставляют вакцину Приорикс/Priorix (производства GlaxoSmithKline, Бельгия), которая имеет государственную регистрацию и квалифицирована ВОЗ.
Она эффективна и безопасна, и предоставляется государством бесплатно. По данным 2017 года, охват плановой вакцинацией КПК увеличился более чем в два раза- первой дозой вакцины КПК охватили 93,3% детей 1 год, второй дозой - 90,7% детей 6 лет.
"Министерство здравоохранения и ЮНИСЕФ призывают родителей по всей Украине вакцинировать своих детей от такого опасного заболевания, как корь, а врачей - поощрять пациентов к вакцинации", - подчеркивается в сообщении.
Напомним, ранее Госслужба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила на территории Украины партию вакцины от кори, паротита и краснухи "Приорикс".
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