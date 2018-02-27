Гонтарева подтвердила готовность отчитаться в Раде

Более детальной информации пока не сообщается.

Гонтарева подтвердила готовность отчитаться в Раде
Фото: пресс-служба НБУ

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева подтвердила свою готовность отчитаться перед украинским парламентом.

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка в Фейсбуке.

"В ответ на запросы СМИ пресс-служба Национального банка сообщает следующее: глава Национального банка Валерия Гонтарева повторно подтвердила свою готовность отчитаться перед украинским парламентом", - говорится в сообщении.

Других подробностей не сообщается.

Напомним, ранее спикер Рады Андрей Парубий заявил, что Гонтарева придет в парламент для отчета 1 марта.

В январе 2018 года президент Петр Порошенко внес кандидатуру Якова Смолия на должность главы НБУ, а 5 февраля комитет Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности к принял решение рекомендовать парламенту уволить Гонтареву и назначить вместо нее Смолия.

Смолий работает замглавы НБУ с апреля 2014 года. Весной 2017 года он де-факто возглавил НБУ в связи с уходом Гонтаревой в отставку. В июне 2017 года Смолий в интервью LB.ua сказал, что намерен сохранить курс, который был взят при Гонтаревой.


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