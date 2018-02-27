МВД: Украина в 2017 году вышла из группы стран, где процветает торговля людьми

Четыре года Украина находилась в списке стран, которые не соответствуют минимальным стандартам противодействия торговле людьми.

МВД: Украина в 2017 году вышла из группы стран, где процветает торговля людьми
Фото: Сергей Нужненко

В 2017 году Украине удалось выйти из группы стран, вышла из группы стран, в которых процветает торговля людьми.

Об этом сообщила замминистра внутренних дел Татьяна Ковальчук, сообщается на сайте МВД.

Она подчеркнула, что четыре года подряд Украина находилась в списке стран, которые не соответствуют минимальным стандартам противодействия торговле людьми и не осуществляют значительных шагов в этом направлении.

"Торговля людьми - масштабное преступление, преступление против человечества, проявление современного рабства. Такие преступления принадлежит к когорте трансграничных. Без координации усилий международного сообщества их невозможно преодолеть. Наше государство вместе с международным сообществом делает все возможное, чтобы минимизировать эти страшные преступления", - отметила Ковальчук.

По ее словам, в 2017 году правоохранители пресекли деятельность 29 преступных группировок. Количество зарегистрированных уголовных дел в сфере торговли людьми возросло до 346, тогда как в 2016 году было зарегистрировано 115 случаев. Кроме того, в текущем году уже выявлено 51 такое преступление и оказана помощь 44 пострадавшим.

"За прошлый год Украина втрое увеличила разоблачения фактов торговли людьми. И мы делаем все возможное, чтобы это и в дальнейшем было приоритетным направлением развития как для МВД, так и для государства. Мы видим колоссальный прогресс, но понимаем, что этого мало. У нас есть силы, возможности и средства, чтобы делать все для минимизации таких преступлений и искоренения их в Украине. И мы готовы к тому, чтобы провозгласить и этот, 2018-й год, годом борьбы с торговлей людьми. И за этот год мы должны сделать еще больше", - добавила Ковальчук.

Напомним, ранее в Тернополе задержали организаторов международного канала торговли людьми.


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