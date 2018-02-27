Порошенко обсудил с Лукашенко актуальные вопросы отношений Украины и Беларуси
Президенты провели телефонный разговор.
Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Об этом сообщается на сайте президента.
Отмечается, что собеседники обсудили актуальные вопросы повестки дня отношений двух стран, в частности развитие политического диалога и будущие контакты на высшем уровне.
Президщенты также отметили важность надлежащей подготовки к проведению в Гомеле Первого форума регионов Украины и Беларуси, который пройдет в текущем году.
"В этом контексте речь шла об интенсификации торгово-экономической и культурной составляющей межрегионального сотрудничества", - отмечается в сообщении.
Напомним, ранее бывший председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич заявил, что Порошенко высказался против участия белорусских миротворцев в миссии ООН на Донбассе.
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