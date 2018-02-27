?Порошенко обсудил с Лукашенко актуальные вопросы отношений Украины и Беларуси

Президенты провели телефонный разговор.

Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Об этом сообщается на сайте президента.

Отмечается, что собеседники обсудили актуальные вопросы повестки дня отношений двух стран, в частности развитие политического диалога и будущие контакты на высшем уровне.

Президщенты также отметили важность надлежащей подготовки к проведению в Гомеле Первого форума регионов Украины и Беларуси, который пройдет в текущем году.

"В этом контексте речь шла об интенсификации торгово-экономической и культурной составляющей межрегионального сотрудничества", - отмечается в сообщении.