Порошенко обсудил с Лукашенко актуальные вопросы отношений Украины и Беларуси

Президенты провели телефонный разговор.

?Порошенко обсудил с Лукашенко актуальные вопросы отношений Украины и Беларуси
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Фото: пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Об этом сообщается на сайте президента.

Отмечается, что собеседники обсудили актуальные вопросы повестки дня отношений двух стран, в частности развитие политического диалога и будущие контакты на высшем уровне.

Президщенты также отметили важность надлежащей подготовки к проведению в Гомеле Первого форума регионов Украины и Беларуси, который пройдет в текущем году.

"В этом контексте речь шла об интенсификации торгово-экономической и культурной составляющей межрегионального сотрудничества", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее бывший председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич заявил, что Порошенко высказался против участия белорусских миротворцев в миссии ООН на Донбассе.


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