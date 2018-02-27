В районе Дамаска, несмотря на перемирие, продолжаются обстрелы

По неподтвержденным данным, погиб один человек.

В районе Дамаска, несмотря на перемирие, продолжаются обстрелы
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В сирийской Гуте в окрестностях Дамаска продолжаются обстрелы, несмотря на перемирие.

Об этом сообщают обе стороны конфликта, передает BBC.

По данным правозащитной организации "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека" (SOHR), в течение ночи ситуация в регионе была относительно спокойной.

Однако уже в первые два часа объявленной Россией "гуманитарной паузы" ряд обстрелов произошел в городах Дума, Хараста и Мисраб.

Сирийская гражданская оборона, чьи волонтеры более известны как "белые шлемы", сообщили о гибели одного человека в Думе. В SOHR, однако, заявляют, что это нападение произошло еще до начала перемирия.

Напомним, что 24 февраля Совбез ООН единогласно принял резолюцию о прекращении огня в Сирии. Резолюция была принята на фоне эскалации в Восточной Гуте - пригороде Дамаска. С 4 февраля сирийское правительство и его союзники активизировали наступательную операцию против удерживаемой оппозицией Восточной Гуты. На этой неделе по жилым районам осажденной Восточной Гуты сирийские власти нанесли десятки воздушных и сотни наземных ударов. Разрушены многие дома и здания больниц. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека утверждает, что за неделю в Восточной Гуте погибли более 500 гражданских.




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