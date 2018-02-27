В районе Дамаска, несмотря на перемирие, продолжаются обстрелы

По неподтвержденным данным, погиб один человек.

В сирийской Гуте в окрестностях Дамаска продолжаются обстрелы, несмотря на перемирие.

Об этом сообщают обе стороны конфликта, передает BBC.

По данным правозащитной организации "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека" (SOHR), в течение ночи ситуация в регионе была относительно спокойной.

Однако уже в первые два часа объявленной Россией "гуманитарной паузы" ряд обстрелов произошел в городах Дума, Хараста и Мисраб.

Сирийская гражданская оборона, чьи волонтеры более известны как "белые шлемы", сообщили о гибели одного человека в Думе. В SOHR, однако, заявляют, что это нападение произошло еще до начала перемирия.