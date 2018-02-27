В районе Дамаска, несмотря на перемирие, продолжаются обстрелы
По неподтвержденным данным, погиб один человек.
В сирийской Гуте в окрестностях Дамаска продолжаются обстрелы, несмотря на перемирие.
Об этом сообщают обе стороны конфликта, передает BBC.
По данным правозащитной организации "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека" (SOHR), в течение ночи ситуация в регионе была относительно спокойной.
Однако уже в первые два часа объявленной Россией "гуманитарной паузы" ряд обстрелов произошел в городах Дума, Хараста и Мисраб.
Сирийская гражданская оборона, чьи волонтеры более известны как "белые шлемы", сообщили о гибели одного человека в Думе. В SOHR, однако, заявляют, что это нападение произошло еще до начала перемирия.
Напомним, что 24 февраля Совбез ООН единогласно принял резолюцию о прекращении огня в Сирии. Резолюция была принята на фоне эскалации в Восточной Гуте - пригороде Дамаска. С 4 февраля сирийское правительство и его союзники активизировали наступательную операцию против удерживаемой оппозицией Восточной Гуты. На этой неделе по жилым районам осажденной Восточной Гуты сирийские власти нанесли десятки воздушных и сотни наземных ударов. Разрушены многие дома и здания больниц. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека утверждает, что за неделю в Восточной Гуте погибли более 500 гражданских.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
27.02.2018 15:09
27.02.2018 15:09