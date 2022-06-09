Качиньский объяснил, почему Польша будет помогать Украине несмотря на все риски
Вице-премьер уверен, Польша будет одной из следующих жертв роSSийского кровожадства, информирует
Вице-премьер-министр Польши, председатель правящей партии Право и справедливость Ярослав Качиньский заявил, что война в Украине сейчас является «одним из самых сложных дел» для Польши, ведь от ее окончания зависит безопасность Польши в будущем.
«Я не хочу пугать и говорить, что эта война перевернется. Будем надеяться и делаем все в этом направлении, чтобы этого не произошло. Но эта война не может закончиться поражением Украины, и это интерес не только Украины, это интерес Польши, потому что если мы не первые в порядке роSSийских завоеваний после Украины, то, безусловно, мы следующие после стран Балтии», - сказал он во время встречи с гражданами в Сохачево, пишет
Он заверил, что Польша и дальше будет помогать Украине, даже если это имеет свои риски, «потому что это в интересах всех нас».
«Польша действительно в топе помогающих, занимается этим и очень интенсивно убеждает других помочь. … Мы будем продолжать это делать со всей решимостью, и если иногда из-за этого придется рисковать, мы тоже готовы рисковать, мы это уже показали», - сказал он, добавив, что избежать войны, став зависимым, для Польши не вариант.
Качиньский также добавил, что «Польша должна вооружиться», и указал на закупку у США РСЗО HIMARS, чтобы «отпугнуть россиян и показать, что им здесь нечего искать».