В Польше задержали подозреваемых в поджоге ужгородского офиса союза венгров

Двое арестованы, третий находится под надзором.

В Польше задержали подозреваемых в поджоге ужгородского офиса союза венгров
Фото: УНН

В Польше задержали трех подозреваемых в поджоге ужгородского офиса Общества венгерской культуры Закарпатья. Двое из них взяты под стражу по решению суда, за третьим установлен полицейский надзор.

Об этом 27 февраля сообщил представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин, пишет "Радио Польша".

Задержания произошли 21 и 22 февраля. Задержанные - это Адриан Марглевский, Томаш Шимковяк и некто Михал П., им предъявлено подозрение.

Напомним, 4 февраля в Ужгороде в офис Общества венгерской культуры бросили бутылку с зажигательной смесью. Сразу после этого правительство Венгрии обратилось к ОБСЕ с просьбой защитить закарпатских венгров. Сотрудники полиции Закарпатской области установили, что к поджогу здания могут быть причастны граждане Польши Адриан Марглевский из Кракова и Томаш Рафал Шимковяк из Быдгоща. Марглевский и Шимковяк имеют отношение к польской праворадикальной организации "Фаланга".

В ночь на 27 февраля в ужгородском офисе Общества венгерской культуры Закарпатья произошел пожар. Огонь уничтожил мебель и часть имущества на площади 25 квадратных метров. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 194 УК - "умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога".

В Закарпатской области проживает 150-тысячное венгерское меньшинство. Между Будапештом и Киевом продолжается конфликт, связанный с украинским законом об образовании. Как утверждает Венгрия, этот закон нарушает права национальных меньшинств учиться на родном языке.


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