На Донбассе воевали около тысячи белорусов, - расследование

По данным МВД Беларуси, на одного белоруса, который воюет на стороне Украины, приходятся три белоруса на стороне "ЛДНР".

Граждане Беларуси составляют третью по численности национальную группу среди участников войны на Донбассе после украинцев и россиян. По самым сдержанным оценкам, общее число участников конфликта с белорусскими паспортами за четыре года достигает тысячи человек.

Об этом говорится в расследовании belsat.eu.

Отмечается, что данные собраны на основе показаний самих бойцов, заявлений спецслужб и мнений экспертов.

Наиболее известно военное объединение белорусов-добровольцев - это Тактическая группа " Беларусь ". Группа была создана в июле 2015 года в рамках Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", но позже стала самостоятельной единицей. Сегодня ТГ " Беларусь " зачастую выступает от имени всех белорусских добровольцев. "Мы считаем, что на украинской стороне воевало несколько сотен белорусов. Точных цифр никто не знает, но, без сомнений, было более 200 человек. Были белорусы, которые не афишировали свою национальную принадлежность. Через Тактическое группу " Беларусь " прошло несколько десятков", - рассказали belsat.eu в ТГ " Беларусь ".

Так называемый отряд "Погоня", в отличие от ТГ " Беларусь ", никогда не существовал в виде отдельного подразделения. "Погоня", по сути, выполняла функции мобилизационного центра или центра помощи белорусам, которые решили поехать воевать на сторону Украины. Согласно Общественному сектору отряда "Погоня", в войне на Донбассе с украинской стороны приняли участие около 200-250 белорусских граждан. Что касается непосредственно тех добровольцев из Беларуси, которые прошли через отряд "Погоня", то их количество в Общественном секторе оценивают приблизительно в 20-30 человек. Отсутствие достоверной статистики в "Погоне" объясняют организационными особенностями.

"Люди, которые проходили через нас, позже отправлялись в украинские батальоны и уже на месте подтягивали к Отряду белорусов, которых они там встречали. Но структура была неформальной, и сбора и документирования информации о добровольцах, которые позиционировали себя бойцами отряда "Погоня", мы не вели. В первую очередь для их защиты от белорусских спецслужб. Ну и сам Отряд "Погоня" приостановил свое существование в 2016 году - они был переформатирован в Общественный сектор Отряда "Погоня", который начал заниматься волонтерской помощью добровольцам", - рассказали представители "Погони".

С этими оценками согласен и депутат Верховной Рады Украины Игорь Гузь - организатор отряда "Погоня" с украинской стороны, который всегда активно отстаивал права и интересы белорусов.

Соавтор документальной книги "Добробаты", бывший пресс-офицер батальонов "Днепр-1" и "Донбасс" Василиса Трофимович, в разговоре с журналистом belsat.eu выразила мнение, что белорусов-участников АТО за четыре года конфликта было гораздо больше. "Конкретно граждан Республики Беларусь – думаю, около 400-500 наберется. Это именно люди с гражданством. А этнических белорусов - тех, кто получил гражданство Украины в 90-х или даже позже - их гораздо больше", - отметила она. По ее словам, белорусы составляли одну из самых больших иностранных национальных групп среди участников АТО - наряду с грузинами, чеченцами и русскими.

Вопреки распространенному мнению, белорусы в АТО - это не только бойцы "Правого сектора", "Азова", "Донбасса" или других известных волонтерских батальонов. Это и бойцы обычных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), где они служат абсолютно легально по контракту, отмечается в расследовании. Летом 2016 года президент Петр Порошенко подписал Указ №248, позволяющий иностранцам и лицам без гражданства проходить службу в Вооруженных силах Украины. Аналогичный указ в декабре 2015 года Порошенко подписал насчет службы в Национальной гвардии. Кстати, все добробаты в Украине (за исключением ГУК "Правый сектор") сегодня принадлежат той или иной силовой структуре. В мае 2017 года представитель ВСУ заявил СМИ , что только в украинской армии служат около 100 человек - преимущественно граждане Беларуси, Грузии, Литвы, Молдовы и РоSSии. Точных цифр по поводу белорусов ни ВСУ, ни МВД , ни Нацгвардия не предоставляет.

По данным belsat.eu, общей статистики по незаконным вооруженным формированиям "ДНР" и "ЛНР" вообще не существует. Участники конфликта со стороны сепаратистов отмечают: отчетность у боевиков всегда велась очень плохо, а в начале конфликта она почти совсем не велась. Не редко могло происходить так, что человек успел повоевать (а может даже и погибнуть), но не оставил в документах боевиков никакого следа. ПророSSийский боевик Александр Жучковский, который сейчас занимается обеспечением и финансированием вооруженных формирований "ЛДНР", рассказал изданию, что за "ЛДНР" за четыре года воевали от 700 до 1000 белорусов.

Эти цифры вполне соответствуют оценкам Александра Огренича ("Горынича") - одного из наиболее известных белорусов-боевиков, полевого командира, возглавляющего подразделение разведки в "ЛДНР". В 2016 году он оценивал количество белорусов на стороне сепаратистов в 700-800 человек.

В ответ на обращение belsat.eu в Службу безопасности Украины заявили, что на данный момент установлено 28 граждан Беларуси, которые воевали на стороне "ЛДНР". При этом в рамках уголовных дел, которые расследуются СБУ , ни одного подозрения белорусам-боевикам не выдвигалось.

При этом отмечается, что в украинской базе "Миротворец" находятся данные 119 белорусов, которых волонтеры центра отнесли к "наемникам и их союзникам".

В ответ на обращение журналиста belsat.eu из Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ведомство, которое наряду с КГБ занимается участниками войны на Донбассе) пришла формальная отписка, в которой отмечается: ГУБОПиК по этой проблеме "проводит все необходимые оперативно-розыскные мероприятия". Никаких цифр в ответе не фигурировало. Однако ранее, в 2016 году, руководитель ГУБОПиК Николай Карпенков все же озвучивал цифры - в интервью "Звезде" он говорил о 135 уголовных делах против белорусов, участвовавших в войне на Донбассе. В том же году председатель КГБ Валерий Вакульчик заявлял о 138 уголовных делах.

Максимальная цифра белорусов на войне, которую озвучивали власти за все время конфликта, это 140 человек - такие данные со ссылкой на МВД фигурировали в программной статье "СБ-Беларусь сегодня" под названием "Гастарбайтеры войны".

Интереснейшее заявление по теме белорусов на Донбассе сделал глава МВД Беларуси Игорь Шуневич - в 2016 году он рассказал о том, что на одного белоруса, который воюет на стороне Украины, приходятся три белоруса на стороне "ЛДНР".

Таким образом, по самым минимальным оценкам, на стороне Украины с 2014 по 2018 год воевали 200-250 человек. Если воспользоваться формулой Шуневича, то получается, что через отряды "ЛДНР" за это самое время прошли минимум 600-750 человек (что вполне соотносится с оценками наших источников с противоположной стороны). В целом получается 800-1000 белорусов, воевавших на Донбассе. Если мы будем исходить из максимальных оценок, то количество белорусов-участников войны составит около 1500 человек, отмечается в расследовании. Но наиболее вероятным все же представляется уровень в 1 тыс. белорусских граждан.