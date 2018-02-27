Гройсман объявил об участии в ближайших выборах Рады

Премьер не сообщил, с какой партией пойдет на выборы.

Гройсман объявил об участии в ближайших выборах Рады
Фото: Владислав Мусиенко

Премьер Владимир Гройсман заявил о намерении участвовать в ближайших выборах в Верховную Раду.

"Я планирую принять участие в следующих парламентских выборах... Я буду принимать участие, чтобы бороться за принятие конкретных решений", - сказал он на встрече с региональными журналистами в Киеве во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

При этом Гройсман выступил за принятие нового закона о выборах.

"Этот вопрос нужно решить до выборов – вопрос новой избирательной системы. Парламент в первом чтении принял неплохой закон, который может быть доработан ко второму чтению, чтобы это были открытые партийные списки", – сказал премьер.

Напомним, Гройсман является лидером партии "Винницкая европейская стратегия". Бывший мэр Винницы пришел в большую политику в 2014 году на пост вице-премьера в правительстве Арсения Яценюка. Осенью того же года Гройсман избрался в Раду по списку БПП и стал спикером парламента. С апреля 2016 года возглавил правительство Украины и сблизился с партией "Народный фронт".

Во вторник первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко одобрительно высказалась о перспективе досрочных парламентских выборов.

О политических амбициях Гройсмана в перспективе президентских выборов читайте в статье Сони Кошкиной "Свадьба в Малиновке".


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