Відповідального за аварії в «Укрзалізниці» призначили на колійний департамент, Тулея перевели в Харків
Директором департаменту колії та споруд ПАТ «Укрзалізниця» («УЗ») призначений Олексій Віннічук.
Про це «Нашим грошам» повідомила джерело в компанії.
Останні два роки Віннічук
В декларації за 2016 рік Віннічук
Також з 2006 року у власності Віннічука авто BMV 530 (2002 р.в.). На його дочку оформлено два автомобілі 2010 року виробництва – Toyota Аuris та Hyundai Santa Fe. При цьому, перше авто в 2016 році було куплене за 10 тис грн., хоча навіть нині ціни на цю марку авто стартують від 300 тис грн.
Віннічук вказав, що готівкою зберігає 20 тис грн., банківських рахунків сім’я не має, всі жили лише на зарплату. Зарплати дочки і дружини в 2016 році не перевищували 6 тис грн./місяць. У відкритих джерелах та в декларації Віннічукка відсутня інформація про участь його сім’ї в підприємницькій діяльності.
Департамент колії та споруд «УЗ» відповідає за ремонт та експлуатацію колій, інженерних споруд, механізації та обладнання і навіть захисних лісонасаджень.
Попереднього керівника колійного департаменту Юзефа Тулея призначено заступником директора з інфраструктури регіональної філії «Південна залізниця». Нагадаємо, під керівництвом Тулея колійний департамент «УЗ» виписував вимоги до скріплень таким чином, щоб їм задовольняла продукція компанії КРТ братів Дубневичів.
Нагадаємо, в серпні 2017 року Кабінет міністрів призначив в.о. голови правління «УЗ» Євгена Кравцова, який до того займав посаду першого заступника міністра інфраструктури.
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