Відповідального за аварії в «Укрзалізниці» призначили на колійний департамент, Тулея перевели в Харків

Директором департаменту колії та споруд ПАТ «Укрзалізниця» («УЗ») призначений Олексій Віннічук.

Про це «Нашим грошам» повідомила джерело в компанії.

Останні два роки Віннічук очолював департамент безпеки руху, який здійснює нагляд за виконанням філіями нормативно-правових актів та приймає участь в розслідуванні аварій на залізниці. До того Віннічук працював на посаді заступника Головного управління шляхового господарства «УЗ».

В декларації за 2016 рік Віннічук задекларував квартиру в Києві площею 71 кв м як спільну власність з дочкою Ольгою. А також вказав, що є власником житлового будинку у Фастові (Київська область) площею 243 кв м. В цьому ж містечку Віннічуку належить гараж розміром 26 кв м.

Також з 2006 року у власності Віннічука авто BMV 530 (2002 р.в.). На його дочку оформлено два автомобілі 2010 року виробництва – Toyota Аuris та Hyundai Santa Fe. При цьому, перше авто в 2016 році було куплене за 10 тис грн., хоча навіть нині ціни на цю марку авто стартують від 300 тис грн.

Віннічук вказав, що готівкою зберігає 20 тис грн., банківських рахунків сім’я не має, всі жили лише на зарплату. Зарплати дочки і дружини в 2016 році не перевищували 6 тис грн./місяць. У відкритих джерелах та в декларації Віннічукка відсутня інформація про участь його сім’ї в підприємницькій діяльності.

Департамент колії та споруд «УЗ» відповідає за ремонт та експлуатацію колій, інженерних споруд, механізації та обладнання і навіть захисних лісонасаджень.

Попереднього керівника колійного департаменту Юзефа Тулея призначено заступником директора з інфраструктури регіональної філії «Південна залізниця». Нагадаємо, під керівництвом Тулея колійний департамент «УЗ» виписував вимоги до скріплень таким чином, щоб їм задовольняла продукція компанії КРТ братів Дубневичів.

Нагадаємо, в серпні 2017 року Кабінет міністрів призначив в.о. голови правління «УЗ» Євгена Кравцова, який до того займав посаду першого заступника міністра інфраструктури.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Храм Гроба Господня в Иерусалиме закрыли в знак протеста против израильских законовХрам Гроба Господня в Иерусалиме закрыли в знак протеста против израильских законов
В роSSийском посольстве в Аргентине нашли 389 килограммов кокаинаВ роSSийском посольстве в Аргентине нашли 389 килограммов кокаина
Боевики обстреляли Луганское и Подлесное из тяжелой артиллерииБоевики обстреляли Луганское и Подлесное из тяжелой артиллерии
Посол Евросоюза: вам лгут о законе "Покупай украинское"Посол Евросоюза: вам лгут о законе "Покупай украинское"
Жителя Санкт-Петербурга арестовали на 25 суток за надувную утку в окнеЖителя Санкт-Петербурга арестовали на 25 суток за надувную утку в окне
Блок рекламы


Похожие новости
Департамент внутренней безопасности Нацполиции начал работать по всем органам МВДДепартамент внутренней безопасности Нацполиции начал работать по всем органам МВД
ГПУ подозревает начальника департамента взрывотехнической службы Нацполиции во взяточничествеГПУ подозревает начальника департамента взрывотехнической службы Нацполиции во взяточничестве
Бывший первый зам Кличко возглавил Департамент региональной политики в КабминеБывший первый зам Кличко возглавил Департамент региональной политики в Кабмине
Саакашвили задержали на квартире начальника департамента Нацполиции, - СМИСаакашвили задержали на квартире начальника департамента Нацполиции, - СМИ
Департамент спецрасследований ГПУ пожаловался на незаконное закрытие дела замгенпрокурора СтолярчукомДепартамент спецрасследований ГПУ пожаловался на незаконное закрытие дела замгенпрокурора Столярчуком
Госспецслужбу транспорта перевели в подчинение МинобороныГосспецслужбу транспорта перевели в подчинение Минобороны
Начальник департамента мэрии Черкасс задержан по подозрению в вымогательствеНачальник департамента мэрии Черкасс задержан по подозрению в вымогательстве
Департамент юстиции США собирается расследовать связи Клинтон с РоSSией, - FTДепартамент юстиции США собирается расследовать связи Клинтон с РоSSией, - FT
Подозреваемого в поджоге дома Березы перевели в психиатриюПодозреваемого в поджоге дома Березы перевели в психиатрию
Назначен директор департамента здравоохранения КиеваНазначен директор департамента здравоохранения Киева
Последние новости
Подгружаем последние новости