РоSSия заблокировала в Совбезе ООН антииранскую резолюцию
Документ был внесен на рассмотрение делегацией Великобритании.
РоSSия на заседании Совбеза ООН в понедельник, 26 февраля, заблокировала резолюцию по ситуации в Йемене, которая содержала требование к Ирану прекратить поставки оружия шиитским повстанцам-хуситам.
Об этом сообщает агентство Рейтер.
За резолюцию выступили 11 стран, против высказались РоSSия, а также Боливия. Казахстан и Китай воздержались. Для блокировки резолюции в СБ ООН достаточно голоса "против" одного из пяти постоянных членов Совбеза, в состав которых входит и РоSSия.
Нынешний документ был внесен на рассмотрение делегацией Великобритании. Документ ссылается на доклад экспертов ООН, опубликованный в январе этого года, которые исследовали остатки ракет, выпущенных в прошлом году йеменскими повстанцами по Саудовской Аравии. Эксперты установили, что многие компоненты этих остатков идентичны иранскому проекту ракеты Qiam-1. Согласно выводам исследования, если эта ракета была предоставлена повстанцам-хуситам Ираном, то Тегеран нарушил эмбарго ООН на поставки оружия в Йемен.
После неудачного голосования в понедельник СБ ООН рассмотрел сразу другой проект резолюции, инициированный роSSийской делегацией. В нем не было упоминания об исследовании возможных поставок Ираном оружия в Йемен в обход международного эмбарго. После этого второй вариант резолюции был принят СБ ООН.
Оба варианта резолюции предусматривают продления еще на год запрет на поставки оружия в Йемен, а также продолжение индивидуальных санкций против лиц, причастных к разжиганию конфликта в Йемене.
Как сообщалось накануне, МИД Великобритании вызвал роSSийского посла из-за ситуации в Восточной Гуте.
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