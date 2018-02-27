Геращенко допустила досрочные выборы Рады

"Выборы - всегда хороший шанс проверить рейтинги".

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко не стала исключать досрочные парламентские выборы. В своем фейсбуке она довольно одобрительно высказалась о такой перспективе.

"Интересно наблюдать, как лидеры фракций тех, кто ставили палатки (и до сих пор их не убрали, кстати) на Грушевского с криком "даешь досрочные выборы Рады", теперь на согласительном говорят о недопустимости досрочных выборов, мол, это провокация. Выходить из коалиции - не провокация, ежедневно соревноваться в сценарии "чем хуже - тем лучше" - не провокация, перекрыта полгода центральная улица, где в палатке ни разу не ночевал депутат-редутник - не провокация, а услышать оценку общества своим действиям - провокация", - отметила Геращенко.

"А еще досрочные выборы показали бы одну очень показательную и очевидную вещь: большинство так называемых независимых активистов на самом деле все эти 4 года занимались чистой политикой, используя двойные стандарты, подыгрывая симпатичным им партиям, с которыми собираются идти на выборы; критиковали власть не как сторонние наблюдатели и неправительственный незаангажированный контроллер, а как политические оппоненты, которые стремятся прийти к власти, которые все это время занимались реальной политикой, но почему-то называли себя общественными активистами. Вангую, все они будут в политических списках пестрой наиболее опозиционной оппозиции", - добавила она.

"Выборы - всегда хороший шанс проверить рейтинги и рассказать не только о плохой Ире и еще о ком-то, но и наконец отчитываться, что ты сделал сам (кроме палаток на Грушевского или развешивания трусов под ВР и походов по ток-шоу)", - заключила вице-спикер.

Напомним, в понедельник в ходе согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп Верховной Рады заместитель главы депутатской группы "Воля народа" Степан Ивахив высказался о возможных досрочных парламентских выборах в Украине.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий назвал реализацию этой идеи внешним сценарием и выступил категорически против.

Слухи о том, что Президент Петр Порошенко рассматривает роспуск Рады и проведение досрочных парламентских выборов, начали распространяться в политологических кругах с началом года.

Досрочные выборы Рады возможны не позже осени 2018 года - менее чем за год до очередных выборов их проводить запрещено.