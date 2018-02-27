Трое военных ранены за сутки на Донбассе
Зафиксировано пять обстрелов.
За минувшие сутки роSSийско-оккупационные войска провели пять прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины на Донбассе. В результате вражеского огня трое украинских военнослужащих получили ранения.
На Луганском направлении захватчики выпустили более десяти мин калибра 120-мм в сторону позиций ВСУ у Троицкого.
На Донецком направлении враг применил 120-мм минометы в районе Песков. Кроме того, утром и в обеденное время противник вел огонь по украинским опорным пунктам вблизи Лебединского. Из стрелкового оружия оккупанты обстреливали защитников Каменки, сообщает штаб АТО.
Напомним, в воскресенье боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе по всей линии соприкосновения. В результате вражеского огня погиб один украинский военнослужащий, еще один получил ранения.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
27.02.2018 07:40