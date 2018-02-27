Трое военных ранены за сутки на Донбассе

Зафиксировано пять обстрелов.

За минувшие сутки роSSийско-оккупационные войска провели пять прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины на Донбассе. В результате вражеского огня трое украинских военнослужащих получили ранения.

На Луганском направлении захватчики выпустили более десяти мин калибра 120-мм в сторону позиций ВСУ у Троицкого.

На Донецком направлении враг применил 120-мм минометы в районе Песков. Кроме того, утром и в обеденное время противник вел огонь по украинским опорным пунктам вблизи Лебединского. Из стрелкового оружия оккупанты обстреливали защитников Каменки, сообщает штаб АТО.

Напомним, в воскресенье боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе по всей линии соприкосновения. В результате вражеского огня погиб один украинский военнослужащий, еще один получил ранения.