Штаб АТО показал последствия обстрела поселка Подлесное

152 мм снаряд попал в дом, разрушив фундамент и перекрытие крыши.

Штаб АТО показал последствия обстрела поселка Подлесное Попяснянского района Луганской области, применив запрещенную минскими договоренностями артиллерию калибра 152 мм.

Согласно сообщению, один из снарядов попал в жилой дом. В результате частично разрушен фундамент и перекрытия крыши, выбиты окна.

К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

Фото: Прес-центр штабу АТО
Фото: Прес-центр штабу АТО

Всего было насчитано 12 воронок, по предварительным выводам, от 152-мм снарядов. Огонь велся ориентировочно по направлению с неподконтрольного Украине города Первомайск.

Ранее сообщалось, что с полуночи в зоне боевых действий на Донбассе зафиксированы четыре обстрела позиций Вооруженных Сил Украины со стороны оккупантов. Трое военных ранены.


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