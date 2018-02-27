152 мм снаряд попал в дом, разрушив фундамент и перекрытие крыши.

Штаб АТО показал последствия обстрела поселка Подлесное Попяснянского района Луганской области, применив запрещенную минскими договоренностями артиллерию калибра 152 мм.

Согласно сообщению, один из снарядов попал в жилой дом. В результате частично разрушен фундамент и перекрытия крыши, выбиты окна.

К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

Фото: Прес-центр штабу АТО

Фото: Прес-центр штабу АТО

Всего было насчитано 12 воронок, по предварительным выводам, от 152-мм снарядов. Огонь велся ориентировочно по направлению с неподконтрольного Украине города Первомайск.

Ранее сообщалось, что с полуночи в зоне боевых действий на Донбассе зафиксированы четыре обстрела позиций Вооруженных Сил Украины со стороны оккупантов. Трое военных ранены.