Экс-премьер Польши: Нет никакой связи между Бандерой и Волынской трагедией

"Польским политикам результаты опросов затмили рациональное мышление и реальную сильную политику".

Бывший премьер-министр Польши Ян Ольшевский считает, что Степана Бандеру несправедливо демонизируют в его стране, так как лидер украинских националистов вряд ли причастен к трагическим событиям на Волыни во времена Второй мировой войны.

Об этом сообщает Польское радио.

"Преступление Степана Бандеры против польского народа было на самом деле только одно. И те, кто сейчас в Польше так громко говорят о бандеризме, зачастую забывают о нем. Этим преступлением было организованное в 1934 году покушение на польского министра внутренних дел полковника Бронислава Перацкого. И что важно – во время процесса над обвиняемыми, в частности Бандера, был приговорен к смертной казни", – сказал экс-премьер Польши , хотя добавил, что Бандеру вряд ли можно назвать "приятным лицом" для поляков.

По мнению Ольшевского, с событиями на Волыни стоит связывать другого лидера украинских националистов - Романа Шухевича. Но для этого нужно провести широкие исследования.

Относительно украинско-польских отношений, то экс-премьер подчеркнул, что нынешняя власть Польши отошла от концепции, которую продвигал экс-президент Лех Качиньский.

"Надеюсь, что этот отказ не является постоянным. А ошибки, такие как внесение украинского вопроса в закон об ИНП, являются следствием того, что польским политикам результаты опросов затмили рациональное мышление и реальную сильную политику", – сказал Ольшевский, напомнив о стратегическую важность Украины для безопасности Польши .

Ольшевский раскритиковал внесенные в закон об Институте национальной памяти изменения. Он отметил важность проблемы польско-еврейских отношений, которые нельзя связывать с болезненным историческим диалогом с Украиной.

"Увязывание этих двух вопросов – это по меньшей мере странно, что-то между одержимостью и диверсией", – цитирует слова Ольшевского издание.