Польский министр насчитала 2 млн мигрантов из Украины

По оценкам Киева, украинцев в Польше вдвое меньше.

Польский министр насчитала 2 млн мигрантов из Украины
Фото: poland-ukraine.com.ua

В Польше сейчас могут находиться более 2 млн мигрантов из Украины, заявила министр по вопросам гуманитарной помощи и беженцев Беата Кемпа.

"По нашим подсчетам, украинцев в Польше может быть уже более двух миллионов. Конечно, многие из них остаются здесь из-за конфликта в Украине. Это аргумент, который мы хотим представить Европейской комиссии", - сказала она в разговоре с изданием Super Express, отвечая на вопрос о все большем количестве иммигрантов с востока Европы и действий Польши для помощи беженцам в Сирии.

По словам Кемпы, польское правительство полностью контролирует ситуацию на восточной границе страны, а следующих украинцев Польша принимает сознательно.

Польше нет проблемы незаконного потока беженцев из Украины", - сказала она.

Напомним, по оценкам МИД Украины, сейчас в Польше находится около 1 млн украинцев. Оценка властей Польши ранее была аналогичной.

В прошлом году польские работодатели подали 1,7 млн заявок о намерении трудоустроить граждан Украины, что на треть больше, чем в 2016 году, а с 2014 года этот рост достиг 350%. Впрочем, эта цифра не является тождественной количеству трудоустроенных украинцев (которых меньше).

Польша использует большое количество гастарбайтеров из Украины как аргумент в переговорах с Еврокомиссией, отказываясь принимать беженцев из Ближнего Востока. Украина неоднократно заявляла, что это некорректно, ведь украинцы в Польшу ездят работать, а не просить убежища.


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