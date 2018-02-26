Фигуранта дела об убийстве Веремия нашли в больнице и облили зеленкой

Юрий Крысин оказался в детском отделении врожденных пороков сердца.

Фото: Назар Кравченко Фото: Назар Кравченко Фото: Назар Кравченко Фото: Назар Кравченко Фото: Назар Кравченко Фото: Назар Кравченко

Юрия Крысина - руководителя группы "титушек", которые убили журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия в феврале 2014 года - нашли в детском отделении врожденных пороков сердца в Институте сердца.

Об этом сообщает "Громадське".

К Крысину пришли активисты организаций "С-14" и "Нацкорпус" и облили его зеленкой. Где находится Крысин, им стало известно от бывшего бойца АТО - тот случайно увидел его в больнице.

Крысин в ходе общения с посетителями заявил, что законно лежит в отделении, где должны обследовать детей.

Активисты считают, что Крысин лег в больницу, чтобы избежать участия в апелляционном рассмотрении.

1 марта в 11:00 Апелляционный суд Киева должен рассматривать апелляционные жалобы прокурора и потерпевших на приговор Крысину по делу об убийстве Веремия.

Напомним, 22 декабря 2017 года Шевченковский райсуд Киева приговорил Юрия Крысина к четырем годам лишения свободы условно за причастность к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия. Крысина считают организатором "титушек", которые за деньги преследовали и избивали "майдановцев" в начале 2014 года.