Киев благодарен Турции за позицию по Крыму, - посол Украины в Анкаре

"С аннексией Крыма были грубо нарушены нормы всех соглашений, составляющих основу международного права и двусторонних отношений", - отметил дипломат.

Украина благодарна Турции за приверженность ее независимости и территориальной целостности, а также за чувствительность в вопросах, касающихся Крыма.

Об этом сказал агентству "Анадолу" посол Украины в Анкаре Андрей Сибига.

По его словам, негативные последствия аннексии Крыма более четко проявятся после ее завершения.

"Четыре года назад имели место действия государства-агрессора, которое признано таковым в соответствии с международным правом и мировым сообществом. Фактически четыре года назад в это время произошла незаконная аннексия и временная оккупация Крыма, являющегося частью независимого и суверенного Украинского государства. Произошедшее свидетельствует о том, что утрачено доверие к международному праву, а его основы попраны", - сказал Сибига.

По его словам, с аннексией Крыма были грубо нарушены нормы всех соглашений, составляющих основу международного права и двусторонних отношений.

В качестве примера можно привести Устав ООН , Меморандум о восстановлении миропорядка в регионе ОБСЕ от 1975 года и Будапештский меморандум, сказал посол.

По словам дипломата, также были грубо нарушены двусторонние соглашения, ранее подписанные между Украиной и РоSSийской Федерацией. "Нельзя закрывать глаза на аннексию Крыма и произошедшие нарушения прав человека. Мы благодарны Турции за решительную позицию по Крыму и поддержку в вопросе защиты прав крымских татар. В настоящее время больше всего в Крыму нарушаются права крымских татар и сторонников Украины. Число политзаключенных в Крыму достигло 40", - сказал Сибига.

Посол считает, что необходимо продемонстрировать международную солидарность в связи с нарушениями прав человека в Крыму и ввести санкции против государства-агрессора.

Дипломат также отметил, что Киев стремится укрепить и расширить сотрудничество с Анкарой.