Киев благодарен Турции за позицию по Крыму, - посол Украины в Анкаре
"С аннексией Крыма были грубо нарушены нормы всех соглашений, составляющих основу международного права и двусторонних отношений", - отметил дипломат.
Украина благодарна Турции за приверженность ее независимости и территориальной целостности, а также за чувствительность в вопросах, касающихся Крыма.
Об этом сказал агентству "Анадолу" посол Украины в Анкаре Андрей Сибига.
По его словам, негативные последствия аннексии Крыма более четко проявятся после ее завершения.
"Четыре года назад имели место действия государства-агрессора, которое признано таковым в соответствии с международным правом и мировым сообществом. Фактически четыре года назад в это время произошла незаконная аннексия и временная оккупация Крыма, являющегося частью независимого и суверенного Украинского государства. Произошедшее свидетельствует о том, что утрачено доверие к международному праву, а его основы попраны", - сказал Сибига.
По его словам, с аннексией Крыма были грубо нарушены нормы всех соглашений, составляющих основу международного права и двусторонних отношений.
В качестве примера можно привести Устав ООН, Меморандум о восстановлении миропорядка в регионе ОБСЕ от 1975 года и Будапештский меморандум, сказал посол.
По словам дипломата, также были грубо нарушены двусторонние соглашения, ранее подписанные между Украиной и РоSSийской Федерацией. "Нельзя закрывать глаза на аннексию Крыма и произошедшие нарушения прав человека. Мы благодарны Турции за решительную позицию по Крыму и поддержку в вопросе защиты прав крымских татар. В настоящее время больше всего в Крыму нарушаются права крымских татар и сторонников Украины. Число политзаключенных в Крыму достигло 40", - сказал Сибига.
Посол считает, что необходимо продемонстрировать международную солидарность в связи с нарушениями прав человека в Крыму и ввести санкции против государства-агрессора.
Дипломат также отметил, что Киев стремится укрепить и расширить сотрудничество с Анкарой.
Напомним, накануне к консульству РФ в Стамбуле возложили черный венок в знак протеста аннексии Крыма.
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Политика
26.02.2018 11:44