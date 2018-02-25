Один украинский военный погиб, еще один ранен с начала суток на Донбассе
Штаб АТО насчитал 5 вражеских обстрелов.
С начала суток боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеского обстрела погиб украинский военный, еще один получил ранения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в вечерней сводке.
"На Луганском направлении враг применил 82-мм минометы по позициям наших защитников неподалеку Зайцево. Из гранатометов и стрелкового оружия противник обстреливал украинские опорные пункты в районе Крымского и Новолуганского", - говорится в сообщении.
На Донецком направлении захватчики из минометов 82-мм калибра и стрелкового оружия вели огонь по защитникам Водяного, а из стрелкового оружия - по защитникам шахты Бутовка.
Напомним, за последние сутки боевики 4 раза открывали огонь по позициям ВСУ. В субботу ни один украинский защитник не пострадал.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
25.02.2018 15:57
25.02.2018 15:57