Один украинский военный погиб, еще один ранен с начала суток на Донбассе

Штаб АТО насчитал 5 вражеских обстрелов.

С начала суток боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеского обстрела погиб украинский военный, еще один получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в вечерней сводке.

"На Луганском направлении враг применил 82-мм минометы по позициям наших защитников неподалеку Зайцево. Из гранатометов и стрелкового оружия противник обстреливал украинские опорные пункты в районе Крымского и Новолуганского", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении захватчики из минометов 82-мм калибра и стрелкового оружия вели огонь по защитникам Водяного, а из стрелкового оружия - по защитникам шахты Бутовка.

Напомним, за последние сутки боевики 4 раза открывали огонь по позициям ВСУ. В субботу ни один украинский защитник не пострадал.