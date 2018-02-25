Футуролог дал три альтернативы будущего Украины

Политический консультант и футуролог Денис Семёнов объяснил, почему важнейшей проблемой перспективного развития Украины на данном этапе является отсутствие нового общественного договора, а также дал свои рекомендации для украинских партий будущего.

Об этом он заявил в UKRLIFE.TV

Денис Семинов объяснил, почему в Украине не failed state, a double state: одно государство для вида, а другое — настоящее; в Украине ни одна партия не может получить поддержки более 20%;кто с кем должен составлять общественный договор и какова роль элиты и многие другие вопросы