Футуролог дал три альтернативы будущего Украины

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Политический консультант и футуролог Денис Семёнов объяснил, почему важнейшей проблемой перспективного развития Украины на данном этапе является отсутствие нового общественного договора, а также дал свои рекомендации для украинских партий будущего.

Об этом он заявил в UKRLIFE.TV

Денис Семинов объяснил, почему в Украине не failed state, a double state: одно государство для вида, а другое — настоящее; в Украине ни одна партия не может получить поддержки более 20%;кто с кем должен составлять общественный договор и какова роль элиты и многие другие вопросы




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