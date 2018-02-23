Большинство новых украинских генералов имеют боевой опыт, - Муженко

С 2014 года было присвоено 50 генеральских званий.

Почти все генералы Вооруженных сил Украины, получившие это звание с начала роSSийской агрессии в 2014 году, имеют боевой опыт.

Об этом рассказал начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко в интервью "Радио Свобода".

"С 2014 года у нас было присвоено 50 генеральских званий. Из них практически все получили те офицеры, которые уже имели боевой опыт. Сегодня продвижение по службе, назначения, особенно на основные командные должности - основным требованием к таким военнослужащим является именно наличие боевого опыта, того опыта, который мы получили в войне 2014-2017 годов и продолжаем получать в 2018 году", - сказал он.

Муженко также прокомментировал мнение о том, что "старые генералы не дают развиваться молодым".

"Понятие «старые генералы» - это возрастные стандарты, или это, возможно, понимание образа мыслей?... Во-первых, даже нынешние украинские генералы, имеющие в том числе и советское прошлое - оно у них закончилось на стадии их молодости", - сказал начальник Генштаба.

Он убежден, что все военнослужащие ВСУ, в том числе и генералы, являются "наибольшими патриотами".

"Кто сказал, что генерал - не патриот? Я родился в этой стране, на этой земле. Кто из тех, кто носит погоны или, возможно, имеет другой статус (народного депутата, командира добровольческого батальона или еще кого-то), может измерить мой патриотизм? И в ВСУ, я считаю, как раз и есть наибольшие патриоты. Потому что это структура, которая предусматривает, что военнослужащий, присягу, может в любой момент отдать жизнь за свою страну и свой народ", - пояснил Муженко.

Он также отметил, что с 2014-2017 годы в украинской армии прошли значительные изменения во всех сферах деятельности.

"Это тот период, когда кардинально изменилось и отношение и подходы к процессам обучения, к процессам планирования, к процессам управления вообще. Так, например, в период с 2014-го по 2017 год включительно у нас уже более чем два раза поменялись командиры батальонов, больше чем два раза поменялись командиры бригад. Командиры бригад, которые были в 2014 году, сейчас уже командующие военных округов. Некоторые из них уже сейчас на должностях заместителей командующих видов ВСУ", - сказал Муженко.

Напомним, в августе прошлого года президент Петр Порошенко произвел в генералы 12 человек.