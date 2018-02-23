Посол Евросоюза: вам лгут о законе "Покупай украинское"

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Посол Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли настаивает, что сторонники законопроекта «Покупай украинское, плати украинцам» пользуются ложными аргументами.

Об этом он заявил на презентации правительственного отчета по вопросам евроинтеграции за 2017 год, сообщает корреспондент «Европейской правды».

Посол призвал критически оценивать те аргументы, которые звучат в публичном пространстве.

«Они говорят, что «Покупай украинское» идет на пользу украинцам, мол, будут создаваться рабочие места. Это неправда. И не потому, что мы сами хотим повыигрывать тендеры, а потому, что из-за такого закона вы потеряете конкуренцию среди участников тендеров», — заявил посол.

Дипломат отметил, что речь идет о закупках, осуществленных за бюджетные средства.

«Без конкуренции вам придется платить больше и получать худшее качество. Следовательно, от этого закона проигрывает не ЕС — от него проигрывает Украина», — пояснил он.

«Популисты, которые говорят, что законопроект «Покупай украинское» хорош для Украины — они вам просто врут», — заявил посол Евросоюза.


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