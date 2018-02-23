Посол Евросоюза: вам лгут о законе "Покупай украинское"

Посол Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли настаивает, что сторонники законопроекта «Покупай украинское, плати украинцам» пользуются ложными аргументами.

Об этом он заявил на презентации правительственного отчета по вопросам евроинтеграции за 2017 год, сообщает корреспондент « Европейской правды» .

Посол призвал критически оценивать те аргументы, которые звучат в публичном пространстве.

«Они говорят, что «Покупай украинское» идет на пользу украинцам, мол, будут создаваться рабочие места. Это неправда. И не потому, что мы сами хотим повыигрывать тендеры, а потому, что из-за такого закона вы потеряете конкуренцию среди участников тендеров», — заявил посол.

Дипломат отметил, что речь идет о закупках, осуществленных за бюджетные средства.

«Без конкуренции вам придется платить больше и получать худшее качество. Следовательно, от этого закона проигрывает не ЕС — от него проигрывает Украина», — пояснил он.