В военной прокуратуре рассказали обстоятельства гибели пограничника на стрельбах

Руководитель стрельб нарушил порядок и технику безопасности их проведения.

Военная прокуратура расследует обстоятельства гибели военнослужащего во время учебных стрельб на полигоне во Львовской области.

Об этом сообщается на сайте Военной прокуратуры Западного региона.

Отмечается, что расследуется уголовное производство по факту превышения служебных полномочий военнослужащим кинологического учебного центра Госпогранслужбы, повлекших тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода.

"Установлено, что 22 февраля руководитель стрельб кинологического учебного центра во время выполнения учебных стрельб, нарушив порядок и технику безопасности во время их проведения, превысил служебные полномочия, чем вызвал гибель военнослужащего по контракту пограничной комендатуры быстрого реагирования кинологического учебного центра", - говорится в сообщении.

По предварительной версии, 36-летний прапорщик погиб на территории полигона учебного центра в результате детонирования боеприпаса РПГ-7В, получив ранение головы.

Фото: vpzhr.gp.gov.ua

Досудебное расследование проводит Главное управление Нацполиции области, а процессуальное руководство - военная прокуратура гарнизона.

Фото: vpzhr.gp.gov.ua

Напомним, осенью прошлого года в Запорожской области во время учений одной из бригад оперативного командования "Восток" погиб гражданский.